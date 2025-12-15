Про це 24 Каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк, зауваживши, що в ДПСУ повідомили, що не можуть нічого розповісти. Однак нардеп вже готує наступне засідання ТСК, куди запросять голову ДПСУ.

Позиція ДПСУ щодо виїзду Міндіча за кордон

Народний депутат зазначив, що нормальним є те, коли на ТСК приходить не голова відповідного органу, а його заступник. Також бували випадки, коли просили перенести звітування, бо треба час для підготовки. Водночас з запрошенням ДПСУ виникла дуже цікава історія.

Нам сказали, що питати прикордонників про те, як і чому виїхав Міндіч – не наша справа. Це дивна позиція, з якою ми не погоджуємось. Це була офіційна претензія від НАБУ, а не наше бажання просто спитати,

– наголосив він.

Железняк розповів, що наступний запит до ДПСУ буде направлений вже на ім'я голови. На його думку, прикордонники можуть або збрехати, або ж дати незадовільну відповідь, але прийти вони повинні. В іншому випадку, голову приведе Національна поліція.

Зауважте! Поки Міндіч перебуває за кордоном, йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вищим антикорупційним судом України. Тепер справу Міндіча можна передати до Інтерполу, і його затримають при перетині кордону.

Водночас якщо йому немає нічого приховувати, тимчасова комісія почує ґрунтовне пояснення, як Міндіч перетнув кордон. Наступне ТСК відбудеться через тиждень – два.

