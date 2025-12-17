Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова для "РБК-Украина".

С чего все началось?

У Александра Абакумова спросили, как детективы НАБУ вообще вышли на "схему Миндича" и начали расследование.

Все началось с информации о наличии коррупционных рисков в контрактах "Энергоатома". В дальнейшем эта информация была дополнена информацией о конкретных закупках при проведении которых могли быть совершены действия, направленные на получение неправомерного вознаграждения, а также информацией о лицах, которые такое неправомерное вознаграждение могли получать,

– пояснил он.

По словам Абакумова, во время анализа полученной информации в НАБУ пришли к выводу о существовании бэк-офиса, который влияет на решения в энергетическом секторе.

Справка. Бэк-офис – это внутренние операционные и административные подразделения компании, которые обеспечивают ее функционирование, но не взаимодействуют непосредственно с клиентами. Простыми словами, это "закулисье" бизнеса.

Мы ухватились за эту нить и последовательно разматывали клубок – от отдельных эпизодов до общей картины,

– подытожил Александр Абакумов.

"Миндичгейт": коротко о главном