Соответствующую информацию в ответ на запрос председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина предоставили в Национальном бюро расследований, передает 24 Канал.

За кем незаконно следили фигуранты дела Миндича?

Из документов следует, что в рамках так называемого Миндичгейта информацию собирали о..:

Марине Ансифоровой (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net);

Юрия Бутусова (военный журналист, главный редактор Цензор.нет);

Станислава Речинского (главный редактор ОРД);

Владимира Федорина (редактор-основатель Forbes Украина);

Ольгу Чайку (редактор Forbes Украина);

Юрия Николова (соучредитель проекта Наші гроші);

Андрея Куликова (председатель Комиссии по журналистской этике).

Юрчишин добавил, что среди найденных досье были также материалы на двух умерших журналистов. Речь идет об основателе "Зеркала недели" Владимире Мостовом и расследователе Алексее Шалайском.

Депутат также отметил, что наличие таких досье может свидетельствовать о вероятном вмешательстве в частную жизнь, что может стать основанием для открытия уголовного дела по статье 182 Уголовного кодекса Украины.

Заметим, что в соответствии с нормами УПК, соответствующее производство могут открыть только при условии личного обращения от пострадавших. Сам депутат пообещал поддержку от комитета по вопросам свободы слова в случае обращения журналистов в полицию.

Каждое преступление против медиа должно быть зафиксировано и расследовано, а все причастные должны понести ответственность,

– резюмировал он.

