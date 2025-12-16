Соответствующую информацию в ответ на запрос председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина предоставили в Национальном бюро расследований, передает 24 Канал.

Актуально На "пленках Миндича" фигурирует еще 40 неидентифицированных лиц, – Железняк

За кем незаконно следили фигуранты дела Миндича?

Из документов следует, что в рамках так называемого Миндичгейта информацию собирали о..:

  • Марине Ансифоровой (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net);
  • Юрия Бутусова (военный журналист, главный редактор Цензор.нет);
  • Станислава Речинского (главный редактор ОРД);
  • Владимира Федорина (редактор-основатель Forbes Украина);
  • Ольгу Чайку (редактор Forbes Украина);
  • Юрия Николова (соучредитель проекта Наші гроші);
  • Андрея Куликова (председатель Комиссии по журналистской этике).

Юрчишин добавил, что среди найденных досье были также материалы на двух умерших журналистов. Речь идет об основателе "Зеркала недели" Владимире Мостовом и расследователе Алексее Шалайском.

Депутат также отметил, что наличие таких досье может свидетельствовать о вероятном вмешательстве в частную жизнь, что может стать основанием для открытия уголовного дела по статье 182 Уголовного кодекса Украины.

Заметим, что в соответствии с нормами УПК, соответствующее производство могут открыть только при условии личного обращения от пострадавших. Сам депутат пообещал поддержку от комитета по вопросам свободы слова в случае обращения журналистов в полицию.

Каждое преступление против медиа должно быть зафиксировано и расследовано, а все причастные должны понести ответственность,
– резюмировал он.

Расследование дела Миндича: последние новости

  • Дело "Мидас" с бизнесменом Тимуром Миндичем расследует коррупционные схемы в энергетике, хотя сначала операции планировались в отношении Минобороны. По словам детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, фигуранты имеют признаки незаконных сделок именно в оборонной сфере.

  • В деле также могут быть другие топ-чиновники из окружения президента Зеленского, но их имена пока не раскрывают. На "пленках Миндича" фигурируют около 40 неидентифицированных лиц.

  • Схема "Шлагбаум", разоблачена НАБУ, действовала благодаря мораторию на исполнительные производства, который позволял Энергоатому избегать уплаты долгов и давить на подрядчиков. Несмотря на формальный приказ об исключении, Энергоатом еще остается в списке компаний, неприкосновенных для взыскания долгов во время военного положения, что создает коррупционные риски.