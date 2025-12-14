Сначала дело "Мидас" заключалось в документировании коррупции в Минобороны. Есть определенные, признаки, которые связывают фигурантов этого расследования, именно в рамках незаконных сделок в оборонной сфере. Об этом рассказал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в интервью общественной организации Центр противодействия коррупции, передает 24 Канал.
Что известно о связи Миндича с Минобороны?
Детектив напомнил, что недавно вышел из СИЗО после 5 месяцев пребывания под стражей. Он отметил, что не успел нормально обсудить дело с коллегами и выяснить, что они документировали кроме "Мидаса".
В то же время правоохранитель уверен: если в материалах дела есть что-то важное, это обязательно будет использовано.
Ранее, в ноябре, обвинитель от САП утверждал, что Тимур Миндич – бывший бизнес-партнер и друг президента Зеленского, якобы имел влияние на нынешнего секретаря Совбеза Рустема Умерова, когда тот был министром обороны. Умеров опровергнул эти утверждения. В конце ноября его пресс-служба подтвердила, что он дал показания НАБУ и имеет статус свидетеля.
К слову, директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что Магамедрасулов участвовал в организации легального прослушивания квартиры Миндича.
Что известно о задержании Магамедрасулова?
- Магамедрасулова и его отца Сентябра подозреваются в пособничестве государству-агрессору.
- Следствие утверждает, что чиновник НАБУ помогал незаконному экспорта технической конопли в Дагестан, выступая посредником между отцом и российскими покупателями.
- Защита отрицает, утверждая, что речь шла об Узбекистане.
- Магамедрасуловы и еще один сотрудник НАБУ, Гусаров, получили подозрения 21 июля во время спецоперации СБУ и Офиса генпрокурора против российского влияния на антикоррупционное ведомство.
- На следующий день Рада приняла закон, который временно лишил НАБУ и САП независимости, и его подписал президент Зеленский.
- После массовых протестов и реакции европейских партнеров независимость антикоррупционных органов вернули.
- В сентябре СБУ объявила Магамедрасулову новое подозрение – якобы в помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях.
- Руслана и Сентябра Магамедрасуловых освободили из-под стражи в начале декабря, Генпрокурор объяснил это уменьшением риска препятствования следствию. В том же месяце из СИЗО вышел и Гусаров.