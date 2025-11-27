Допрос Умерова проходил в рамках досудебного расследования. Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос, передает 24 Канал.

Что известно о допросе Умерова?

Кривонос отметил, что пока не может раскрывать детали показаний или характер участия Умерова в деле, поскольку это может повлиять на ход следствия.

Впрочем, глава НАБУ уточнил, что пока Рустем Умеров не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого.

Сейчас антикоррупционные органы продолжают сбор доказательств и работу над делом "Мидас" в соответствии с законом.

Какую роль мог играть Рустем Умеров в деле "Мидас"?