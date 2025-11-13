Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в эфире 24 Канала отметила, что регулярная коммуникация чиновников с бизнесом в прошлом привлекает внимание к прозрачности оборонных закупок. Она подчеркнула, что такие ситуации требуют пристального внимания общественности и контроля.

Реакция Умерова на связи с Миндичем

Бывший министр обороны и нынешний секретарь СНБО Рустем Умеров обнародовал сообщение, в котором опроверг любые попытки связать его работу с "влиянием" посторонних лиц. Он отметил, что во время пребывания в должности регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, а лоббистские контакты были в рамках служебных обязанностей.

Часть закупок, в частности бронежилетов, была прекращена из-за несоответствия продукции стандартам, а попытки повлиять на решение имели место еще до завершения тендера. Он также отметил, что его поездка в Турцию была связана с обменом военнопленных, а не с коммерческими делами.

Дарья Каленюк отметила, что сообщение Рустема Умерова фактически подтвердило сам факт его коммуникации с Тимуром Миндичем. По ее мнению, это важный сигнал, который противоречит предыдущей риторике власти.

Я благодарна Рустему Умерову, что он подтвердил – "пленки Миндича" таки существуют и коммуникация с ним у него была регулярной, неоднократная,

– отметила Каленюк.

Сам факт регулярных разговоров между чиновником и бизнесменом, которого связывают с крупными оборонными контрактами, вызывает дополнительные вопросы.

Скандал с бронежилетами как вершина айсберга

Каленюк объяснила, что даже на ограниченном примере с бронежилетами видно системные риски: чиновники могут влиять на тендеры, а контрактные процедуры остаются непрозрачными. В оборонном секторе речь идет о сотнях миллиардов гривен, которые проходят через закрытые и секретные сделки.

Если бы не было общественного давления, эти бронежилеты могли бы закупить и поставить военным, хотя они не соответствовали требованиям – это лишь вершина айсберга в сфере оборонных контрактов,

– отметила Каленюк.

В секторе обороны значительная часть контрактов до сих пор проходит в закрытом режиме, и это затрудняет любой контроль. Часто о проблемных закупках становится известно только после вмешательства общественных организаций и огласки в СМИ.

Отношение Умерова по контрактам компании FirePoint

Отдельно Каленюк обратила внимание на контракты компании FirePoint, которую связывают с Тимуром Миндичем. При каденции Рустема Умерова как министра обороны эта фирма, создана в 2023 году, получила значительные подряды в ракетной программе, в частности по разработке ракеты "Фламинго", а также заказ на дальнобойные дроны. Она также упомянула о поддержке, которую FirePoint получила для строительства завода за рубежом, в частности в Дании.

Все эти оправдания Умерова, что я не я и дом не мой, и Миндича не знаю, и никто на меня не влияет, это все такой себе "плач Ярославны". Он этот плач устраивает где-то неизвестно откуда, или из Турции, или с ближнего Востока. Говорит, что поехал договариваться об обмене пленных, надеюсь вернется,

– сказала она.

Каленюк отметила, что общество имеет право требовать конкретных ответов и результатов. Она подчеркнула, что публичные заявления не должны подменять собой расследование и реальную проверку решений, принятых на уровне оборонного ведомства.

