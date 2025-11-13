Об этом информирует Общественное со ссылкой на данные в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, передает 24 Канал.

Что известно о судебных делах Зориной и Устименко?

На счет Высшего антикоррупционного суда было внесено залоги в размере 25 миллионов и 12 миллионов гривен за Лесю Устименко и Людмилу Зорину соответственно.

По словам адвоката Зориной, залог за его подзащитную внесла одна из компаний, название которой он не указал. Уже завтра женщину должны освободить из СИЗО. Она будет находиться под контролем – будет носить электронный браслет и должна будет сдать паспорта.

Известно, что во время обысков у Зориной обнаружили более 105 тысяч долларов. Женщина работала в так называемом "бэк-офисе".

В причастности к легализации средств с Энергоатома также подозревают Людмилу Зорину. По информации следствия, ее муж имеет российское гражданство и ранее регулярно посещал Россию.

Кто мог внести залог за работниц "бэк-офиса"?

Журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода) установили, что залог на общую сумму 37 миллионов гривен за Лесю Устименко и Людмилу Зорину внесла малоизвестная компания "Вангар", основанная только в этом году с уставным капиталом в 1000 гривен.

Как сообщили журналистам источники в правоохранительных органах, 13 ноября общество с ограниченной ответственностью "Вангар" перечислило 25 миллионов гривен залога за Лесю Устименко и 12 миллионов гривен – за Людмилу Зорину.

Расследование показало, что предприятие зарегистрировали в Киеве в мае 2025 года. По данным YouControl, предприятие не имеет в собственности ни недвижимости, ни транспортных средств, а также нет признаков активной хозяйственной деятельности. Основной вид деятельности компании указан как "производство мебели для офисов и торговых предприятий".

Сконтактировать с директором и бенефициаром фирмы Анатолием Соболем журналистам не удалось, так как тот не отвечал на звонки. Женщина, указанная как его жена, в телефонном разговоре заявила, что якобы "не знает такого человека". Сын Соболя, выслушав вопросы журналистов о внесении залога за подозреваемых, сказал, что не понимает, о ком идет речь, и прервал разговор.

