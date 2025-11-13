Вони можуть вийти зі слідчого ізолятора вже завтра, 14 листопада. Про таке інформує Суспільне із посиланням на дані у пресслужбі Вищого антикорупційного суду, передає 24 Канал.

Що відомо про судові справи Зоріної та Устименко?

На рахунок Вищого антикорупційного суду було внесено застави в розмірі 25 мільйонів і 12 мільйонів гривень за Лесю Устименко та Людмилу Зоріну відповідно.

За словами адвоката Зоріної, заставу за його підзахисну внесла одна з компаній, проте наразі її назву офіційно не розголошують. Уже завтра жінку мають звільнити з СІЗО. Вона перебуватиме під контролем – носитиме електронний браслет і повинна буде здати паспорти.

Відомо, що під час обшуків у Зоріної виявили понад 105 тисяч доларів. Жінка працювала у так званому "бек-офісі".

У причетності до легалізації коштів з Енергоатому також підозрюють Людмилу Зоріну. За інформацією слідства, її чоловік має російське громадянство і раніше регулярно відвідував Росію.

Хто міг внести заставу за працівниць "бек-офісу"?

Журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) встановили, що застави на загальну суму 37 мільйонів гривень за Лесю Устименко та Людмилу Зоріну внесла маловідома компанія "Вангар", заснована лише цього року зі статутним капіталом у 1000 гривень.

Як повідомили журналістам джерела у правоохоронних органах, 13 листопада товариство з обмеженою відповідальністю "Вангар" перерахувало 25 мільйонів гривень застави за Лесю Устименко та 12 мільйонів гривень – за Людмилу Зоріну.

Розслідування показало, що підприємство зареєстрували у Києві в травні 2025 року. За даними YouControl, підприємство не має у власності ані нерухомості, ані транспортних засобів, а також немає ознак активної господарської діяльності. Основний вид діяльності компанії вказано як "виробництво меблів для офісів і торгівельних підприємств".

Сконтактувати з директором і бенефіціаром фірми Анатолієм Соболем журналістам не вдалося, адже той не відповідав на дзвінки. Жінка, вказана як його дружина, у телефонній розмові заявила, що нібито "не знає такого чоловіка". Син Соболя, вислухавши запитання журналістів про внесення застави за підозрюваних, сказав, що не розуміє, про кого йдеться, і перервав розмову.

