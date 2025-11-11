Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Що відомо про злочинну діяльність Миронюка?

Засідання суду щодо ображання запобіжного заходу Миронюку тривало понад 4 годин з перервами.

Зрештою було оголошено перерву до 8:30 12 листопада.

Водночас під час слухання прокурор наголосив, що є ризик втечі Миронюка за кордон.

До слова, ексглава Укренерго Володимир Кудрицький зауважив, що кошти на заставу "Рокета" мають бути легальними.

Він також розповів, що у суді виявилося, що Миронюк мав вплив на нардепів з тимчасової слідчої комісії Верховної Ради: та не мала ніяких претензій до Енергоатома, проте "менеджмент Укренерго звинуватила у державній зраді".

Миронюк також нібито організував кримінальне переслідування колишнього члена наглядової ради Укренерго Юрія Бойка, бо він "не виконував забаганок Міненерго".

За словами Кудрицького, "Рокет" мав вплив і на ДБР.

Окрім того, на засіданні зазначили, що Миронюк у липні проводив співбесіду з тоді ще кандидаткою на посаду міністра енергетики Світланою Гринчук.

Операція "Мідас": останні новини