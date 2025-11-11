Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо про злочинну діяльність Миронюка?
Засідання суду щодо ображання запобіжного заходу Миронюку тривало понад 4 годин з перервами.
Зрештою було оголошено перерву до 8:30 12 листопада.
Водночас під час слухання прокурор наголосив, що є ризик втечі Миронюка за кордон.
До слова, ексглава Укренерго Володимир Кудрицький зауважив, що кошти на заставу "Рокета" мають бути легальними.
Він також розповів, що у суді виявилося, що Миронюк мав вплив на нардепів з тимчасової слідчої комісії Верховної Ради: та не мала ніяких претензій до Енергоатома, проте "менеджмент Укренерго звинуватила у державній зраді".
Миронюк також нібито організував кримінальне переслідування колишнього члена наглядової ради Укренерго Юрія Бойка, бо він "не виконував забаганок Міненерго".
За словами Кудрицького, "Рокет" мав вплив і на ДБР.
Окрім того, на засіданні зазначили, що Миронюк у липні проводив співбесіду з тоді ще кандидаткою на посаду міністра енергетики Світланою Гринчук.
Операція "Мідас": останні новини
Головні фігуранти справи Тимур Міндіч та брати Цукермани можуть переховуватися в Ізраїлі. Їх помітили у місті Тель-Авів.
Представники САП стверджували, що Міндіч мав вплив на ексміністра енергетики та ексміністра оборони. Рустем Умєров уже прокоментував ці заяви, зазначивши, що "будь-які спроби пов'язати його роботу в Міноборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні".
11 листопада НАБУ та САП оголосили підозру в незаконному збагаченні колишньому віцепрем'єр-міністру України. Схоже, йдеться про Олексія Чернишова, який отримав понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро.