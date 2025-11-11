Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Что известно о преступной деятельности Миронюка?
Заседание суда по избранию меры пресечения Миронюку продолжалось более 4 часов с перерывами.
В конце концов был объявлен перерыв до 8:30 12 ноября.
В то же время во время слушания прокурор отметил, что есть риск побега Миронюка за границу.
К слову, экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заметил, что средства на залог "Рокета" должны быть легальными.
Он также рассказал, что в суде оказалось, что Миронюк имел влияние на нардепов из временной следственной комиссии Верховной Рады: та не имела никаких претензий к "Энергоатому", зато "менеджмент "Укрэнерго" обвинила в государственной измене".
Миронюк также якобы организовал уголовное преследование бывшего члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, потому что он "не выполнял прихотей Минэнерго".
По словам Кудрицкого, "Рокет" имел влияние и на ГБР.
Кроме того, на заседании отметили, что Миронюк в июле проводил собеседование с тогда еще кандидатом на должность министра энергетики Светланой Гринчук.
Операция "Мидас": последние новости
Главные фигуранты дела Тимур Миндич и братья Цукерманы могут скрываться в Израиле. Их заметили в городе Тель-Авив.
Представители САП утверждали, что Миндич имел влияние на экс-министра энергетики и экс-министра обороны. Рустем Умеров уже прокомментировал эти заявления, отметив, что "любые попытки связать его работу в Минобороны с "влиянием" каких-то лиц – безосновательны".
11 ноября НАБУ и САП объявили подозрение в незаконном обогащении бывшему вице-премьер-министру Украины. Похоже, речь идет о Алексее Чернышеве, который получил более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро.