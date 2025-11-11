Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Что известно о преступной деятельности Миронюка?

Заседание суда по избранию меры пресечения Миронюку продолжалось более 4 часов с перерывами.

В конце концов был объявлен перерыв до 8:30 12 ноября.

В то же время во время слушания прокурор отметил, что есть риск побега Миронюка за границу.

К слову, экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заметил, что средства на залог "Рокета" должны быть легальными.

Он также рассказал, что в суде оказалось, что Миронюк имел влияние на нардепов из временной следственной комиссии Верховной Рады: та не имела никаких претензий к "Энергоатому", зато "менеджмент "Укрэнерго" обвинила в государственной измене".

Миронюк также якобы организовал уголовное преследование бывшего члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, потому что он "не выполнял прихотей Минэнерго".

По словам Кудрицкого, "Рокет" имел влияние и на ГБР.

Кроме того, на заседании отметили, что Миронюк в июле проводил собеседование с тогда еще кандидатом на должность министра энергетики Светланой Гринчук.

