Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Коли Цукерман повернеться в Україну і що говорить про підозру?

Джерела "Схем" у правоохоронних органах стверджують, що 61-річний Олександр Цукерман виїхав з України офіційно кілька тижнів тому.

ЗМІ припустило, що точкою призначення "Шугармена" може стати Ізраїль, адже саме закордонний паспорт громадянина Ізраїля був у Цукермана на початок повномасштабного вторгнення. І саме за ним він раніше виїжджав з України.

Я не дуже налаштований спілкуватися зараз,

– відповів Цукерман медійнику "Схем" Георгію Шабаєву.

На уточнювальні запитання додав: його позиція щодо справи НАБУ – "все неправда, все брехня".

Слухайте спілкування Цукермана ("Шугармен") із журналістами: аудіозапис

Він не уточнив, чи перебуває в Ізраїлі, мовляв, це не має значення і він не хоче спілкуватися. Але пообіцяв повернутися в Україну, бо це його батьківщина.

Щоправда, конкретних термінів не вказав.

Коли буде час,

– коротко сказав Цукерман.

В чому підозрюють Цукермана?

Слідство називає його співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики на чолі з Тимуром Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.

На так званих плівках Міндіча, тобто аудіозаписах, які викладає НАБУ, Цукерман фігурує під іменем "Шугармена".

Брати Цукермани, Михайло та Олександр, теж терміново покинули Україну. Як і Міндіч. Нагадаю, що саме вони вели "фінансову частину" у Тимура Міндіча. Ну і фігурують у ФБР у справі. Михайло Цукерман є давнім другом дитинства родича Міндіча, Леоніда Міндіча. Який літом намагався теж втікати, але НАБУ встигли перехопити. До речі, тікав він у США,

– писав про Цукерманів нардеп Ярослав Железняк.

11 листопада Цукерману оголосили підозру як працівнику бек-офісу, через який могли відмивати кошти.

12 листопада Юлія Свириденко повідомила: Кабмін на позачерговому засіданні вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Того ж дня раніше Володимир Зеленський анонсував санкції проти кількох осіб.