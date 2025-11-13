Видання Politico зазначає, що після низки корупційних скандалів в Україні Брюссель за лаштунками висловить "сильне невдоволення", пише 24 канал.
Як можуть вплинути корупційні скандали на репутацію України?
Антикорупційні органи України готують нові обшуки у Міністерстві оборони в межах розслідування завищених контрактів на державні закупівлі. Корупційний скандал виник у дуже невдалий для Києва момент – саме тоді, коли Євросоюз розглядає питання додаткового фінансування, і за словами радника українського уряду, це створює серйозні проблеми та репутаційні ризики. Окрім цього, противники підтримки України, зокрема окремі політичні групи у США та Угорщині можуть використати ситуацію на свою користь, підкреслюючи слабкі місця в управлінні та закликаючи до перегляду допомоги.
Колишній український чиновник прогнозує, що західна фінансова та військова допомога все ж продовжиться, оскільки провал України був би надто серйозним. За інформацією видання, Брюссель за лаштунками дуже чітко висловлюватиме своє невдоволення та щільніше пов'язуватиме фінансування деяких майбутніх проєктів з реформами.
Що відомо про останній гучний корупційний скандал?
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему за участі низки чиновників, працівників Енергоатому та бізнесмена Тімура Міндіча.
Фігуранти справи створили систему відкатів. Вони змушували віддавати 10 – 15% від вартості контракту членам злочинної групи. Якщо компанія не платила "відкат", їй могли заблокувати оплату за вже виконані роботи або позбавити статусу постачальника.
Всі ці мільйони оброблялися через спеціальний "бек-офіс" у Києві, який займався легалізацією коштів, а загальна сума складала близько 100 мільйонів доларів.