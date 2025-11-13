Видання Politico зазначає, що після низки корупційних скандалів в Україні Брюссель за лаштунками висловить "сильне невдоволення", пише 24 канал.

Дивіться також "Продовжимо слідкувати": Єврокомісія відреагувала на корупційний скандал в Україні

Як можуть вплинути корупційні скандали на репутацію України?

Антикорупційні органи України готують нові обшуки у Міністерстві оборони в межах розслідування завищених контрактів на державні закупівлі. Корупційний скандал виник у дуже невдалий для Києва момент – саме тоді, коли Євросоюз розглядає питання додаткового фінансування, і за словами радника українського уряду, це створює серйозні проблеми та репутаційні ризики. Окрім цього, противники підтримки України, зокрема окремі політичні групи у США та Угорщині можуть використати ситуацію на свою користь, підкреслюючи слабкі місця в управлінні та закликаючи до перегляду допомоги.

Колишній український чиновник прогнозує, що західна фінансова та військова допомога все ж продовжиться, оскільки провал України був би надто серйозним. За інформацією видання, Брюссель за лаштунками дуже чітко висловлюватиме своє невдоволення та щільніше пов'язуватиме фінансування деяких майбутніх проєктів з реформами.

Що відомо про останній гучний корупційний скандал?