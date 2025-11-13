Издание Politico отмечает, что после ряда коррупционных скандалов в Украине Брюссель за кулисами выразит "сильное недовольство", пишет 24 канал.

Смотрите также "Продолжим следить": Еврокомиссия отреагировала на коррупционный скандал в Украине

Как могут повлиять коррупционные скандалы на репутацию Украины?

Антикоррупционные органы Украины готовят новые обыски в Министерстве обороны в рамках расследования завышенных контрактов на государственные закупки, сообщают в СМИ. Коррупционный скандал возник в очень неудачный для Киева момент – именно тогда, когда Евросоюз рассматривает вопрос дополнительного финансирования, и по словам советника украинского правительства, это создает серьезные проблемы и репутационные риски. Кроме этого, противники поддержки Украины, в частности отдельные политические группы в США и Венгрии могут использовать ситуацию в свою пользу, подчеркивая слабые места в управлении и призывая к пересмотру помощи.

Бывший украинский чиновник прогнозирует, что западная финансовая и военная помощь все же продолжится, поскольку провал Украины был бы слишком серьезным. По информации издания, Брюссель за кулисами очень четко будет выражать свое недовольство и плотнее связывать финансирование некоторых будущих проектов с реформами.

Что известно о последнем громком коррупционном скандале?