Издание Politico отмечает, что после ряда коррупционных скандалов в Украине Брюссель за кулисами выразит "сильное недовольство", пишет 24 канал.
Как могут повлиять коррупционные скандалы на репутацию Украины?
Антикоррупционные органы Украины готовят новые обыски в Министерстве обороны в рамках расследования завышенных контрактов на государственные закупки, сообщают в СМИ. Коррупционный скандал возник в очень неудачный для Киева момент – именно тогда, когда Евросоюз рассматривает вопрос дополнительного финансирования, и по словам советника украинского правительства, это создает серьезные проблемы и репутационные риски. Кроме этого, противники поддержки Украины, в частности отдельные политические группы в США и Венгрии могут использовать ситуацию в свою пользу, подчеркивая слабые места в управлении и призывая к пересмотру помощи.
Бывший украинский чиновник прогнозирует, что западная финансовая и военная помощь все же продолжится, поскольку провал Украины был бы слишком серьезным. По информации издания, Брюссель за кулисами очень четко будет выражать свое недовольство и плотнее связывать финансирование некоторых будущих проектов с реформами.
Что известно о последнем громком коррупционном скандале?
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему с участием ряда чиновников, работников Энергоатома и бизнесмена Тимура Миндича.
Фигуранты дела создали систему откатов. Они заставляли отдавать 10 – 15% от стоимости контракта членам преступной группы. Если компания не платила "откат", ей могли заблокировать оплату за уже выполненные работы или лишить статуса поставщика.
Все эти миллионы обрабатывались через специальный "бэк-офис" в Киеве, который занимался легализацией средств, а общая сумма составляла около 100 миллионов долларов.