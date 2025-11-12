Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка.

Що відомо про втечу Пушкаря?

Як повідомив нардеп Железняк, член Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар 11 листопада виїхав з України. Він один з фігурантів справи з розкрадання Енергоатому.

Саме він фігурує на плівках, щодо отримання "зарплати" 20 штук доларів від Міндіча. (Точніше 19 900 виходить),

– додав нардеп.

Відомо, що Пушкар до 2025 року обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом". З вересня цього ж року його призначили членом НКРЕКП за результатами відкритого конкурсного відбору.

Хто ще фігурує у справі?