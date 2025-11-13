Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что Умеров конечно же вернется в Украину, как только завершит свою миссию в рамках этой поездки, потому что, с его слов, одно дело – это кейс Миндича, другое – работа СНБО.

Смотрите также Умеров отреагировал на слухи о влиянии на него Миндича

Командировка Умерова: есть два вопроса повестки дня

В рамках своей командировки секретарь СНБО должен был обсудить с партнерами два вопроса. Первое – это обмен пленными. Россия поставила на паузу этот процесс. Как пояснил Подоляк, ранее она на это соглашалась, потому что эта гуманитарная составляющая давала ей возможность показывать США будто она идет навстречу мирному урегулированию. Делали это россияне для того, чтобы сдерживать американцев, чтобы те не предоставляли Украине военную помощь.

"Для имитации переговорного процесса Путин отправлял Мединского на разговор, этого клоуна, а во-вторых – применял гуманитарные кейсы. Они положительные, потому что обмен – это важно. Но сегодня россияне понимают, что их двустороннее общение с американцами притормозило. Поэтому этот имитационный процесс им не совсем нужен", – озвучил Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что российская сторона снова вернулась к классическому шантажу в гуманитарной тематике: обмен детьми, военнопленными, телами погибших. Однако в этом вопросе есть посредники, вместе с которыми Украина может давить на Россию: это Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, США.

Это миссия Умерова, он положительно с ней справляется. Я думаю, что Турция будет увеличивать давление на Россию. От логистики этой страны россияне существенно зависят,

– убежден Подоляк.

Второй вопрос повестки дня в рамках визитов Умерова – военное сотрудничество. Сегодня Украина, как заметил Подоляк, самостоятельно не может изготавливать весь перечень оружия, которое ей нужно на фронте. Есть то, что наше государство может у себя активно развивать, а есть то, что можно покупать и это будет гораздо быстрее. Турция, как подытожил советник главы Офиса Президента – это один из таких рынков.

К сведению! 11 ноября прокурор САП во время заседания ВАКС озвучил, что бизнесмен, совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич совершал неправомерные действия в оборонной сфере, осуществляя влияние на тогдашнего главу минобороны Умерова. Отмечается, что успех Миндича объяснялся его связями с ним. Умеров такие заявления назвал безосновательными.

Где сейчас Умеров и с кем уже успел поговорить?