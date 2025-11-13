Виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк в ефірі 24 Каналу наголосила, що регулярна комунікація високопосадовців із бізнесом у минулому привертає увагу до прозорості оборонних закупівель. Вона підкреслила, що такі ситуації потребують пильної уваги громадськості та контролю.

Реакція Умєрова на зв'язки з Міндічем

Колишній міністр оборони та нинішній секретар РНБО Рустем Умєров оприлюднив допис, у якому спростував будь-які спроби пов'язати його роботу з "впливом" сторонніх осіб. Він зазначив, що під час перебування на посаді регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, а лобістські контакти були у межах службових обов'язків.

Частина закупівель, зокрема бронежилетів, була припинена через невідповідність продукції стандартам, а спроби вплинути на рішення мали місце ще до завершення тендеру. Він також наголосив, що його поїздка до Туреччини була пов'язана з обміном військовополонених, а не з комерційними справами.

Дарія Каленюк зауважила, що допис Рустема Умєрова фактично підтвердив сам факт його комунікації з Тимуром Міндічем. На її думку, це важливий сигнал, який суперечить попередній риториці влади.

Я вдячна Рустему Умєрову, що він підтвердив – "плівки Міндіча" таки існують і комунікація з ним у нього була регулярною, неодноразова,

– зазначила Каленюк.

Сам факт регулярних розмов між високопосадовцем і бізнесменом, якого пов'язують із великими оборонними контрактами, викликає додаткові запитання.

Скандал із бронежилетами як вершина айсберга

Каленюк пояснила, що навіть на обмеженому прикладі з бронежилетами видно системні ризики: високопосадовці можуть впливати на тендери, а контрактні процедури залишаються непрозорими. В оборонному секторі йдеться про сотні мільярдів гривень, які проходять через закриті й секретні угоди.

Якби не було громадського тиску, ці бронежилети могли б закупити і поставити військовим, хоча вони не відповідали вимогам – це лише вершина айсберга у сфері оборонних контрактів,

– зазначила Каленюк.

У секторі оборони значна частина контрактів досі проходить у закритому режимі, і це ускладнює будь-який контроль. Часто про проблемні закупівлі стає відомо лише після втручання громадських організацій та розголосу в медіа.

Відношення Умєрова щодо контрактів компанії FirePoint

Окремо Каленюк звернула увагу на контракти компанії FirePoint, яку пов'язують із Тимуром Міндічем. За каденції Рустема Умєрова як міністра оборони ця фірма, створена у 2023 році, отримала значні підряди у ракетній програмі, зокрема щодо розробки ракети "Фламінго", а також замовлення на дальнобійні дрони. Вона також згадала про підтримку, яку FirePoint отримала для будівництва заводу за кордоном, зокрема в Данії.

Усі ці виправдання Умєрова, що я не я і хата не моя, і Міндіча не знаю, і ніхто на мене не впливає, це все такий собі "плач Ярославни". Він цей плач влаштовує десь невідомо звідки, чи з Туреччини, чи з близького Сходу. Каже, що поїхав домовлятися про обмін полонених, сподіваюсь повернеться,

– сказала вона.

Каленюк наголосила, що суспільство має право вимагати конкретних відповідей і результатів. Вона підкреслила, що публічні заяви не мають підміняти собою розслідування і реальну перевірку рішень, ухвалених на рівні оборонного відомства.

