Виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк в ефірі 24 Каналу наголосила, що регулярна комунікація високопосадовців із бізнесом у минулому привертає увагу до прозорості оборонних закупівель. Вона підкреслила, що такі ситуації потребують пильної уваги громадськості та контролю.
Реакція Умєрова на зв'язки з Міндічем
Колишній міністр оборони та нинішній секретар РНБО Рустем Умєров оприлюднив допис, у якому спростував будь-які спроби пов'язати його роботу з "впливом" сторонніх осіб. Він зазначив, що під час перебування на посаді регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, а лобістські контакти були у межах службових обов'язків.
Частина закупівель, зокрема бронежилетів, була припинена через невідповідність продукції стандартам, а спроби вплинути на рішення мали місце ще до завершення тендеру. Він також наголосив, що його поїздка до Туреччини була пов'язана з обміном військовополонених, а не з комерційними справами.
Дарія Каленюк зауважила, що допис Рустема Умєрова фактично підтвердив сам факт його комунікації з Тимуром Міндічем. На її думку, це важливий сигнал, який суперечить попередній риториці влади.
Я вдячна Рустему Умєрову, що він підтвердив – "плівки Міндіча" таки існують і комунікація з ним у нього була регулярною, неодноразова,
– зазначила Каленюк.
Сам факт регулярних розмов між високопосадовцем і бізнесменом, якого пов'язують із великими оборонними контрактами, викликає додаткові запитання.
Скандал із бронежилетами як вершина айсберга
Каленюк пояснила, що навіть на обмеженому прикладі з бронежилетами видно системні ризики: високопосадовці можуть впливати на тендери, а контрактні процедури залишаються непрозорими. В оборонному секторі йдеться про сотні мільярдів гривень, які проходять через закриті й секретні угоди.
Якби не було громадського тиску, ці бронежилети могли б закупити і поставити військовим, хоча вони не відповідали вимогам – це лише вершина айсберга у сфері оборонних контрактів,
– зазначила Каленюк.
У секторі оборони значна частина контрактів досі проходить у закритому режимі, і це ускладнює будь-який контроль. Часто про проблемні закупівлі стає відомо лише після втручання громадських організацій та розголосу в медіа.
Відношення Умєрова щодо контрактів компанії FirePoint
Окремо Каленюк звернула увагу на контракти компанії FirePoint, яку пов'язують із Тимуром Міндічем. За каденції Рустема Умєрова як міністра оборони ця фірма, створена у 2023 році, отримала значні підряди у ракетній програмі, зокрема щодо розробки ракети "Фламінго", а також замовлення на дальнобійні дрони. Вона також згадала про підтримку, яку FirePoint отримала для будівництва заводу за кордоном, зокрема в Данії.
Усі ці виправдання Умєрова, що я не я і хата не моя, і Міндіча не знаю, і ніхто на мене не впливає, це все такий собі "плач Ярославни". Він цей плач влаштовує десь невідомо звідки, чи з Туреччини, чи з близького Сходу. Каже, що поїхав домовлятися про обмін полонених, сподіваюсь повернеться,
– сказала вона.
Каленюк наголосила, що суспільство має право вимагати конкретних відповідей і результатів. Вона підкреслила, що публічні заяви не мають підміняти собою розслідування і реальну перевірку рішень, ухвалених на рівні оборонного відомства.
Скандал із Міндічем у сферах оборони та енергетики: що відомо
- 10 листопада НАБУ та САП провели обшуки у посадовців у межах операції "Мідас", яку готували протягом останніх 15 місяців. Під час цієї операції правоохоронці також відвідали приміщення Енергоатому.
- В ОПУ зазначили, що під час перебування на посаді Умєров зупиняв невигідні контракти, оцінюючи їх ефективність та вигідність для держави.
- Михайло Подоляк підкреслив необхідність проведення кримінологічної експертизи, щоб визначити наявність корупційної складової, зокрема щодо бронежилетів із Ізраїлю та Туреччини.
- САП повідомила, що Міндіч упродовж 2025 року здійснював вплив на Умєрова та Галущенка, використовуючи особисті контакти з високопосадовцями. Це дозволяло бізнесмену і його компаніям отримувати кошти через систему відкатів.
- За даними слідства, частину легалізації здійснював радник Галущенка Ігор Миронюк. Політолог Олег Саакян зазначив, що справа може мати міжнародний вимір через долари США та потенційну увагу іноземних органів.
- 11 листопада у ВАКС обирали запобіжний захід для Ігоря Миронюка. Слідство встановило, що учасники схеми, очолюваної Міндічем, контролювали фінансові потоки і кадрові рішення в Енергоатомі, а сам бізнесмен координував діяльність через особисті зустрічі з посадовцями.
- Умєров заперечив, що перебував під тиском під час роботи на посаді міністра оборони.
- Всього НАБУ і САП викрили злочинне угруповання, яке створило "систему відкатів" на контрактах в Енергоатомі. На чолі організації стояв Міндіч, йому та шістьом учасникам вручили підозри.