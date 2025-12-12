Он предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины и за это просил "на хлебушек" 1300 долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и журналиста Виталия Глаголу.

Что известно об аресте судьи Александра Пелыха?

По версии следствия, Пелых требовал деньги за снятие ареста с древесины. Суд определил залог в размере 1 миллиона гривен. В случае его внесения на подозреваемого возложат процессуальные обязанности.

Глагола отметил, что ранее судья пытался избежать ареста мобилизуясь в Вооруженные силы Украины в Харьковской области. Однако Пелиха задержали после получения неправомерной выгоды. Задержание проводили сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции и детективы НАБУ.

Александр Пелых требовал взятки: видео НАБУ

Его разоблачили 28 ноября на получении неправомерной выгоды, которую он завуалированно называл "конфетками". Санкция части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.

В то же время в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;

сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

