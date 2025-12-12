Він пропонував скасувати арешт на 20 кубічних метрів деревини й за це просив "на хлєбушек" 1300 доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та журналіста Віталія Глаголу.
Що відомо про арешт судді Олександра Пелиха?
За версією слідства, Пелих вимагав гроші за зняття арешту з деревини. Суд визначив заставу в розмірі 1 мільйона гривень. У разі її внесення на підозрюваного покладуть процесуальні обов’язки.
Глагола зазначив, що раніше суддя намагався уникнути арешту мобілізуючись до Збройних сил України у Харківській області. Однак Пелиха затримали після отримання неправомірної вигоди. Затримання проводили працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та детективи НАБУ.
Олександр Пелих вимагав хабаря: відео НАБУ
Його викрили 28 листопада на отриманні неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав "конфетками". Санкція частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.
Водночас у разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Які ще злочини за останній час викрило НАБУ?
Раніше НАБУ та САП викрили групу, яка заволоділа понад 24 мільйонами гривень державного підприємства "Ізмаїльський морський торгівельний порт". Учасники схеми, включаючи директора порту, маніпулювали тендерами та постачали обладнання за завищеними цінами через підконтрольні їм компанії.
Окрім цього, НАБУ викрило схему, де група осіб, зокрема колишній керівник Департаменту ЖКГ Донецької ОДА, привласнила понад 140 мільйонів гривень, що мали піти на відновлення тепла та водопостачання в прифронтових громадах. П’ятьом фігурантам оголошено підозри, їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.