Він пропонував скасувати арешт на 20 кубічних метрів деревини й за це просив "на хлєбушек" 1300 доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та журналіста Віталія Глаголу.

Що відомо про арешт судді Олександра Пелиха?

За версією слідства, Пелих вимагав гроші за зняття арешту з деревини. Суд визначив заставу в розмірі 1 мільйона гривень. У разі її внесення на підозрюваного покладуть процесуальні обов’язки.

Глагола зазначив, що раніше суддя намагався уникнути арешту мобілізуючись до Збройних сил України у Харківській області. Однак Пелиха затримали після отримання неправомірної вигоди. Затримання проводили працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та детективи НАБУ.

Олександр Пелих вимагав хабаря: відео НАБУ

Його викрили 28 листопада на отриманні неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав "конфетками". Санкція частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.

Водночас у разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Які ще злочини за останній час викрило НАБУ?