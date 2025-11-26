За даними слідства, навесні 2023 року учасники групи визначили перелік об’єктів, що мали фінансуватися з бюджету. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

Як на Донеччині вкрали гроші, що йшли на відновлення водопостачання?

Ділки штучно завищували кошториси, створювали фіктивну конкуренцію на тендерах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичним власником якої був однокласник посадовця.

Попри відсутність повного пакета документації, з цією фірмою уклали контракт на понад 200 мільйонів гривень для встановлення та підключення семи модульних котелень у Селидовому та Українську. Хоча обладнання доставили, до мереж під’єднали лише дві котельні, і ті не були працездатними через брак.

Схему також застосували під час робіт із відновлення водопостачання та водовідведення у Святогірську. Слідчі встановили, що кошти перераховували за роботи, які частково не виконувалися або проводилися з грубими порушеннями, без проєктів, дозволів і належної технології.

Щоб приховати зловживання, учасники групи підробляли акти виконаних робіт, затягували терміни дії договорів і чинили тиск на керівників комунальних підприємств, змушуючи їх брати проблемні об’єкти на баланс.

У результаті, за оцінками правоохоронців, держава втратила понад 140 мільйонів гривень, а мешканці прифронтових міст залишилися без тепла та води взимку.

П’ятьом фігурантам уже оголосили підозри. Санкція кримінальної статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років. Організаторів – екскерівника департаменту та його однокласника – затримано.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що звільнив підозрюваного директора департаменту ще у березні 2024 року. Він наголосив, що жодних процесуальних дій щодо інших чинних співробітників департаменту не проводять, та підкреслив, що корупція в умовах війни є абсолютно неприйнятною.

"Коли область воює за виживання, а на фронті щодня гинуть найкращі українці, корупція є абсолютно неприйнятною. Я постійно підкреслюю це на нарадах і в розмовах з керівниками структурних підрозділів та очільниками громад. Влада має працювати чесно […] Дякую детективам НАБУ за викриття злочину. Ці кошти мали служити обороні. Спільними зусиллями не допустимо подібного в майбутньому", – заявив Філашкін.

