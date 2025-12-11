Що про злочин повідомили правоохоронці?

Мова йде про суму понад 24 мільйони гривень, передає 24 Канал з посиланням НАБУ у Telegram.

Згідно з інформацією, до оборудки залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, які були підконтрольні організатору схеми. Він фактично виконував роль "генерального директора". Водночас його підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрямки.

Учасники групи мали доступ до службової інформації порту про майбутні закупівлі та визначали "переможців" торгів,

– йдеться у повідомленні НАБУ.

Провідних виробників чи дилерів не допускали. А товари постачалися "своїми" фірмами за завищеними цінами.

У САП наголосили, що реальні підприємства, виробники товарів, їх дилери, лідери ринку тощо були буквально позбавлені можливості вести конкурентну боротьбу.

Зокрема учасники організованої групи замість порту:

вели перемовини з виробниками товарів;

складали технічні вимоги до товарів та тендерну документацію, до якої вносили дискримінаційні умови (наприклад, невигідні для постачальників умови оплати, стислі строки постачання, надання не передбачених законодавством документів і тому подібне).

Отримані кошти ж потім переводилися на рахунки власних підприємств та ФОПів. Надалі учасники схеми знімали готівку та розподіляли між собою.

Зверніть увагу Усім учасникам оборудки повідомили про підозру, передбачених частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Що ще відомо про діяльність НАБУ?

Нагадаємо, що НАБУ прийшли до Податкової. Про це повідомили у ДПС.

Офіційно: 10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС,

– йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році та завершились на самому початку 2025 року.

Зауважте! Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів.

