Що відомо про іноземну компенсацію?

Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатив іноземний суб'єкт, пише 24 Канал з посиланням на НАБУ у Telegram.

3,37 мільйона євро (еквівалент 163,38 мільйона гривень) перерахувала до державного бюджету французька компанія SURYS, яка є учасницею справи НАБУ і САП щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат Україна",

– йдеться у повідомленні.

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції. Згодом її затвердив суд у Парижі.

Загалом у межах цієї справи співучасники злочину передали на Збройні сили України та відшкодували державі збитків на понад 180 мільйонів гривень. Дані Міністерства фінансів свідчать: більшу частину цих грошей вже використали на такі галузі:

підтримку малозабезпечених сімей (понад 100 мільйонів гривень);

ремонт житла за програмою "єВідновлення" (понад 60 мільйонів гривень).

Розслідування проводила спільна слідча група, до якої увійшли детективи НАБУ, прокурори САП, а також представники правоохоронних органів Франції та Естонії,

– повідомили у НАБУ.

Зверніть увагу! Про ефективність такої співпраці та факт відшкодування коштів, зокрема, йдеться у дописі на офіційному сайті Організації, а спільна слідча група працюватиме і надалі, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності та відшкодувати завдану шкоду.

У САП розповіли детальніше: об’єктом міжнародного розслідування стало державне підприємство "Поліграфкомбінат "Україна". Ексдиректор змусив іноземного постачальника працювати через підконтрольну компанію в Естонії, висунув французькій компанії вимогу про передачу авторських прав та отримав за це неправомірні виплати

Тому вартість матеріалів для держпідприємства зросла у кілька разів, а збитки перевищили 20,5 мільйонів євро.

У грудні 2024 року українською стороною було забезпечено укладення угоди про визнання винуватості з наближеною до колишнього керівника Поліграфкомбінату особою,

– розказали у САП.

ВАСК ухвалив вирок: обвинувачена компенсувала 14,5 мільйона гривень збитків; сплатила 2 мільйони гривень донату на ЗСУ; надала критично важливі викривальні показання щодо шести осіб.

Зауважте! В Україні розслідування у справі Поліграфкомбінату завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами.

