Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
Як відреагували в НАЗК на справу?
У справі щодо розкрадання у сфері енергетики, яку розслідує НАБУ, згадується НАЗК. Через суспільний резонанс навколо матеріалів, агентство повідомило, що розпочало службову перевірку з 10 листопада 2025 року.
Згідно з повідомленням НАЗК, вони направили офіційний запит до НАБУ для отримання необхідної інформації.
НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами,
– зазначає агентство.
НАЗК очікує на надання НАБУ додаткових даних, що дозволять провести перевірку "оперативно та якісно".
Які оновлення щодо слідства?
На оприлюднених плівках про НАЗК згадував Дмитро Басов, виконавчий директор з безпеки Енергоатому, відомий як фігурант "Тенор" на "плівках Міндіча".
До речі, Вищий антикорупційний суд визначив для Дмитра Басова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у 40 мільйонів гривень.
Також запобіжний захід обрали Ігорю Миронюку, колишньому раднику міністра енергетики. Наразі його триматимуть під вартою до 8 січня 2026 року з можливістю внесення застави в 126 мільйонів гривень.