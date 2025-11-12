Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як відреагували в НАЗК на справу?

У справі щодо розкрадання у сфері енергетики, яку розслідує НАБУ, згадується НАЗК. Через суспільний резонанс навколо матеріалів, агентство повідомило, що розпочало службову перевірку з 10 листопада 2025 року.

Згідно з повідомленням НАЗК, вони направили офіційний запит до НАБУ для отримання необхідної інформації.

НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами,

– зазначає агентство.

НАЗК очікує на надання НАБУ додаткових даних, що дозволять провести перевірку "оперативно та якісно".

Які оновлення щодо слідства?