Перший запит про походження коштів відомство надіслало ще 13 листопада. Про це заявив очільник НАБУ Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає 24 Канал.

Читайте також Прізвище нардепки Скороход фігурувало на "плівках Міндіча"

Що заявили в НАБУ?

Кривонос повідомив, що НАБУ скерувало низку запитів до Державної служби фінансового моніторингу щодо походження та законності цих коштів у період із 13 по 28 листопада.

Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ "Вангар", яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ "Варус Сінерджі",

– наголосив Кривонос.

Він вказав на те, що ці кошти поки не досліджені повною мірою. Наприклад, щодо відстеження, в який спосіб вони потрапили на рахунок компаній.

Кривонос підкреслив, що одна з "ТОВок" була створена лише у травні 2025 року, але внесла значну суму за одного з фігурантів. Він додав, що важливо встановити, чи ці кошти не здобуті злочинним шляхом.

"Справа Міндіча": що відомо?