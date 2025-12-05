Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Центру протидії корупції.

Як Скороход могла бути причетна до справи Міндіча?

Як зауважили в ЦПК, 12 листопада під час розгляду у ВАКС запобіжного заходу Дмитру "Тенору" Басову прокурор САП зачитав фразу, яка й стосувалася нардепки.

Ці слова проливали перші промені світла на роль Анни Скороход у корупційних схемах.

Я хочу, чтоб Скороход или Нагорняк написали депутатские (запити. – Ред.). Запрос просто надо написать,

– саме ця цитата з матеріалів справи "Мідас" пролунала у стінах ВАКС.

Водночас сама Анна Скороход ще в листопаді заперечувала свою присутність на "плівках Міндіча" та будь-які звернення до неї з боку інших фігурантів.

У коментарі журналістам BBC News Україна вона заявила, що ні Миронюк, ні Басов не пропонували їй писати жодних запитів, тож вона "не розуміє, про що йдеться" у цитаті прокурора САП.

Вважаю це інформаційним нападом з боку представників глобалістів та соросят в Україні, оскільки цей брєд розносився виключно на їхніх інформаційних ресурсах. Я проти них завжди виступала, оскільки вважаю, що вони наробили в країні багато біди, як і їхні представники у світі загалом,

– сказала тоді Скороход.

Окрім того, вона підкреслила, що нібито не знайома з Міндічем та його оточенням, а дізналася про них лише з новин про "Мідас".

Зауважимо, вранці п'ятниці, 5 грудня, слідчі НАБУ повідомили про викриття злочинної організації під керівництвом народної депутатки. Так, Скороход підтвердила обшуки у своїй оселі, водночас заперечуючи свою провину.

Хто така Анна Скороход?