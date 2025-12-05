Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Центру протидії корупції.
Дивіться також У нардепки Скороход НАБУ проводять обшуки: її підозрюють в отриманні хабаря
Як Скороход могла бути причетна до справи Міндіча?
Як зауважили в ЦПК, 12 листопада під час розгляду у ВАКС запобіжного заходу Дмитру "Тенору" Басову прокурор САП зачитав фразу, яка й стосувалася нардепки.
Ці слова проливали перші промені світла на роль Анни Скороход у корупційних схемах.
Я хочу, чтоб Скороход или Нагорняк написали депутатские (запити. – Ред.). Запрос просто надо написать,
– саме ця цитата з матеріалів справи "Мідас" пролунала у стінах ВАКС.
Водночас сама Анна Скороход ще в листопаді заперечувала свою присутність на "плівках Міндіча" та будь-які звернення до неї з боку інших фігурантів.
У коментарі журналістам BBC News Україна вона заявила, що ні Миронюк, ні Басов не пропонували їй писати жодних запитів, тож вона "не розуміє, про що йдеться" у цитаті прокурора САП.
Вважаю це інформаційним нападом з боку представників глобалістів та соросят в Україні, оскільки цей брєд розносився виключно на їхніх інформаційних ресурсах. Я проти них завжди виступала, оскільки вважаю, що вони наробили в країні багато біди, як і їхні представники у світі загалом,
– сказала тоді Скороход.
Окрім того, вона підкреслила, що нібито не знайома з Міндічем та його оточенням, а дізналася про них лише з новин про "Мідас".
Зауважимо, вранці п'ятниці, 5 грудня, слідчі НАБУ повідомили про викриття злочинної організації під керівництвом народної депутатки. Так, Скороход підтвердила обшуки у своїй оселі, водночас заперечуючи свою провину.
Хто така Анна Скороход?
Народна депутатка 9-го скликання від 93-го округу, колишня членкиня "Слуги народу". Нині вона входить до фракції "За майбутнє". У 2019 році звинуватила фракцію СН у тиску через своє голосування, після чого її виключили.
Анна Скороход живе в цивільному шлюбі з бізнесменом Олексієм Алякіним, який оголошений у розшук у Росії та наразі вважається особою без громадянства після судових спорів щодо українського паспорта.
У 2023 році стала головою Тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих порушень у Міноборони та ЗСУ.
Відома різкими заявами, зокрема вона називає боротьбу з комунізмом "маразмом", виступає проти заборони георгіївської стрічки, пропонувала зміну адмінкордонів Донеччини та Луганщини, підтримувала номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.