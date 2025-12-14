Спочатку справа "Мідас" полягала у документуванні корупції в Міноборони. Є певні, ознаки, які пов'язують фігурантів цього розслідування, саме в межах незаконних оборудок в оборонній сфері. Про це розповів детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в інтерв'ю громадській організації Центр протидії корупції, передає 24 Канал.
Що відомо про зв'язок Міндіча із Міноборони?
Детектив нагадав, що нещодавно вийшов із СІЗО після 5 місяців перебування під вартою. Він зазначив, що не встиг нормально обговорити справу з колегами та з'ясувати, що вони документували окрім "Мідаса".
Водночас правоохоронець впевнений: якщо у матеріалах справи є щось важливе, це обов'язково буде використано.
Раніше, у листопаді, обвинувач від САП стверджував, що Тімур Міндіч – колишній бізнес-партнер та друг президента Зеленського, нібито мав вплив на нинішнього секретаря Радбезу Рустема Умєрова, коли той був міністром оборони. Умєров заперечував ці твердження. Наприкінці листопада його пресслужба підтвердила, що він надав покази НАБУ і має статус свідка.
До слова, директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що Магамедрасулов брав участь в організації легального прослуховування квартири Міндіча.
Що відомо про затримання Магамедрасулова?
- Магамедрасулова та його батька Сентябра підозрюють у пособництві державі-агресору.
- Слідство стверджує, що посадовець НАБУ допомагав незаконному експорту технічної коноплі до Дагестану, виступаючи посередником між батьком і російськими покупцями.
- Захист заперечує, стверджуючи, що йшлося про Узбекистан.
- Магамедрасулови та ще один співробітник НАБУ, Гусаров, отримали підозри 21 липня під час спецоперації СБУ та Офісу генпрокурора проти російського впливу на антикорупційне відомство.
- Наступного дня Рада ухвалила закон, який тимчасово позбавив НАБУ та САП незалежності, і його підписав президент Зеленський.
- Після масових протестів і реакції європейських партнерів незалежність антикорупційних органів повернули.
- У вересні СБУ оголосила Магамедрасулову нову підозру – нібито у допомозі конвертаційним центрам у незаконних фінансових махінаціях.
- Руслана та Сентябра Магамедрасулових звільнили з-під варти на початку грудня, Генпрокурор пояснив це зменшенням ризику перешкоджання слідству. Того ж місяця з СІЗО вийшов і Гусаров.