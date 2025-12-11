Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на израильское издание "Детали".

Смотрите также Продолжается анализ, – Лубинец подтвердил, что получил обращение от Коломойского

Что в Израиле говорят о "покушении" на Миндича?

Израильские правоохранители фактически опровергли заявление Коломойского, что на Тимура Миндича якобы было совершено покушение.

В комментарии для СМИ представители полиции указали, что не имеют никакой информации о том, что на Миндича совершили покушение.

В то же время пресс-секретарь полиции Израиля Михал Зингерман информировал, что полиция по состоянию на сейчас также "не имеет подтверждений" заявлениям, которые сделал Коломойский.

Что предшествовало?

  • Игорь Коломойский 10 декабря во время судебного заседания заявил, что на Миндича якобы пытались совершить покушение.

  • По заявлению Коломойского, "покушение" якобы произошло 28 ноября в Израиле. Дополнительные подробности по этому поводу, согласно обнародованной информации, Игорь Коломойский пообещал рассказать во время следующего заседания суда.

  • Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии СМИ также сообщил, что никаких обращений относительно "покушения" на Тимура Миндича не поступало.