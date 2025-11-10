Какие области Украины отключения света затронут в меньшей степени?
Западные области Украины ввиду географического расположения имеют лучший доступ к импортируемой электроэнергии и могут меньше подвергаться отключениям света. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.
Стоит говорить не о всей Украине в целом, а о реальном положении дел, которое значительно лучше в западных областях. Они могут получать от наших европейских коллег дополнительно электрическую энергию, которую, к сожалению, нельзя передать на левый берег из-за ограничений, связанные с повреждениями линий электропередач. И хуже ситуация на Харьковщине и вообще в прифронтовых регионах, где используют значительно большее количество средств поражения, не ожидая 10 дней, а ежесуточно.
Эксперт Геннадий Рябцев называет реалистичным сценарий, при котором отключения света будут продолжаться, усиливаясь от атаки к атаке, а энергетикам удастся сохранить управляемость системы.
В количественном выражении это означает графики почасовых отключений от 1 до 2 очередей в 12 регионах Украины: с меньшим количеством отключений западнее и с большим – восточнее,
– добавляет эксперт.
По словам Геннадия Рябцева, сейчас ситуация в Сумах, Шостке, Харькове, Чернигове, Кременчуге и Кривом Роге значительно хуже, чем во Львове или Тернополе. Россия имеет больше возможностей для ударов по энергетике этих регионов.
Что затрудняет восстановление стабильного электроснабжения в областях Украины?
В октябре 2025 года Россия начала атаковать не только объекты генерации электроэнергии, но и распределения.
Чтобы компенсировать утраченные мощности Украина нарастила импорт электроэнергии, однако полностью закрыть с его помощью потребности не может.
Импорт может обеспечить потребителей на западе страны, однако передача мощности на восток затруднена из-за ударов России по подстанциям.
Какова ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на 10 ноября?
В результате обстрелов последних дней повреждения получили энергообъекты в нескольких областях. Продолжается ликвидация последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак.
- В большинстве регионов Украины действуют почасовые отключения света, а потребление электроэнергии остается высоким. Энергетики применяют графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Также действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в течение дня, особенно в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы помочь снизить нагрузку на систему.