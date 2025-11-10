Які області України відключення світла зачеплять меншою мірою?

Західні області України з огляду на географічне розташування мають кращий доступ до імпортованої електроенергії й можуть менше піддаватися відключенням світла. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Варто казати не про всю Україну в цілому, а про реальний стан справ, який значно кращий в західних областях. Вони можуть отримувати від наших європейських колег додатково електричну енергію, яку, на жаль, не можна передати на лівий берег через обмеження, пов'язані з пошкодженнями ліній електропередач. І гіршою ситуація є на Харківщині й загалом у прифронтових регіонах, де використовують значно більшу кількість засобів ураження, не чекаючи 10 днів, а щодоби.

Експерт Геннадій Рябцев називає реалістичним сценарій, за якого відключення світла триватимуть, посилюючись від атаки до атаки, а енергетикам вдасться зберегти керованість системи.

У кількісному вираженні це означає графіки погодинних вимкнень від 1 до 2 черг у 12 регіонах України: з меншою кількістю вимкнень західніше і з більшою – східніше,

– додає експерт.

За словами Геннадія Рябцева, нині ситуація в Сумах, Шостці, Харкові, Чернігові, Кременчуці та Кривому Розі є значно гіршою, ніж у Львові чи Тернополі. Росія має більше можливостей для ударів по енергетиці цих регіонів.

Що ускладнює відновлення стабільного електропостачання в областях України?

У жовтні 2025 року Росія розпочала атакувати не тільки об'єкти генерації електроенергії, а й розподілу.

Щоб компенсувати втрачені потужності Україна наростила імпорт електроенергії, проте повністю закрити з його допомогою потреби не може.

Імпорт може забезпечити споживачів на заході країни, проте передача потужності на схід ускладнена через удари Росії по підстанціях.

