Скільки електроенергії імпортує Україна?

Сьогодні імпорт електроенергії в Україну відбувається кожного дня. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в етері національного телемарафону, передає 24 Канал.

За словами Зайченка, допустимий обсяг імпорту, який погоджений з європейськими партнерами, складає 2 100 мегават кожної години. Однак Україна не використовує імпорт на повну потужність.

На поточний момент ми бачимо обсяги, які не використовується, навіть чверть того обсягу, який є. Є куди рухатися,

– зазначив Зайченко.

Він додав, що українські споживачі поступово нарощують обсяг імпорту з урахуванням цінових пропозицій на ринку Європи та України.

Особливо вигідно збільшувати постачання електроенергії підприємствам, говорять в "Укренерго". Адже за дозволом Кабміну бізнес та промисловість можуть самостійно забезпечувати свої потреби в електроенергії через так званий направлений імпорт.

Віталій Зайченко Голова правління НЕК "Укренерго" Це є стимул від Кабінету міністрів. Маючи у своєму портфелі 60% імпортної електроенергії, ці промислові споживачі мають можливість не бути відключеними при запровадженні централізованих обмежень енергопостачання по енергосистемі України.

Тобто в такому випадку, бізнес працюватиме без обмежень, навіть коли всі інші споживачі будуть мати відповідні графіки.

Як погода впливає на споживання електроенергії?

Водночас на споживання електроенергії в Україні значно впливає погода.

В "Укренерго" підрахували що від початку жовтня українці використовують на понад 20% більше електроенергії, ніж місяцем раніше. Це пояснюється різким похолоданням.

Проте за останні сім років побутові саме населення є найбільшим споживачем електроенергії в Україні. Тому зміна поведінки українців може дуже допомогти енергосистемі.

Невключення кількох електроприладів в період максимальних навантажень на енергосистему, невключення кількох приладів потужних одночасно, заміна енергонеефективних ламп може допомогти енергетикам у ці складні часи,

– наголосив Зайченко.

Обмеження електропостачання: що відомо?