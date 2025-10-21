Скільки електроенергії імпортує Україна?
Сьогодні імпорт електроенергії в Україну відбувається кожного дня. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в етері національного телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Різнотипні ракети та "вулики" БпЛА: як Росія виснажує ППО, атакуючи енергетику
За словами Зайченка, допустимий обсяг імпорту, який погоджений з європейськими партнерами, складає 2 100 мегават кожної години. Однак Україна не використовує імпорт на повну потужність.
На поточний момент ми бачимо обсяги, які не використовується, навіть чверть того обсягу, який є. Є куди рухатися,
– зазначив Зайченко.
Він додав, що українські споживачі поступово нарощують обсяг імпорту з урахуванням цінових пропозицій на ринку Європи та України.
Особливо вигідно збільшувати постачання електроенергії підприємствам, говорять в "Укренерго". Адже за дозволом Кабміну бізнес та промисловість можуть самостійно забезпечувати свої потреби в електроенергії через так званий направлений імпорт.
Це є стимул від Кабінету міністрів. Маючи у своєму портфелі 60% імпортної електроенергії, ці промислові споживачі мають можливість не бути відключеними при запровадженні централізованих обмежень енергопостачання по енергосистемі України.
Тобто в такому випадку, бізнес працюватиме без обмежень, навіть коли всі інші споживачі будуть мати відповідні графіки.
Як погода впливає на споживання електроенергії?
Водночас на споживання електроенергії в Україні значно впливає погода.
В "Укренерго" підрахували що від початку жовтня українці використовують на понад 20% більше електроенергії, ніж місяцем раніше. Це пояснюється різким похолоданням.
Проте за останні сім років побутові саме населення є найбільшим споживачем електроенергії в Україні. Тому зміна поведінки українців може дуже допомогти енергосистемі.
Невключення кількох електроприладів в період максимальних навантажень на енергосистему, невключення кількох приладів потужних одночасно, заміна енергонеефективних ламп може допомогти енергетикам у ці складні часи,
– наголосив Зайченко.
Обмеження електропостачання: що відомо?
Наразі найгірша ситуація з електропостачання в Україні спостерігається у Чернігівській області після російських атак. Енергетики не можуть навіть розпочинати відновлення обладнання через постійні обстріли ворога.
Оскільки споживання залишається високим, в Україні запровадять обмеження для бізнесу та промисловості. 21 жовтня графіки обмеження потужності для цих споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України.