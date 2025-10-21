Про це пише 24 Канал із посиланням на Міненерго.

Коли у Чернігові стабілізують ситуацію?

Зараз у місті працює понад 20 Пунктів Незламності, половина з них – на базі ДСНС. Ще частина – у підрозділах поліції. Там можна зігрітися, зарядити телефон, зв'язатися із рідними. Вже понад 100 людей скористалися допомогою. МВС координує дії екстрених служб на Чернігівщині.

Пункти Незламності у Чернігові / Фото ДСНС Чернігівщини

Радник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван у телеефірі пояснив, коли фахівці стабілізують ситуацію.

Ремонтні роботи не припиняються. Ми сподіваємося, що протягом дня електрика повернеться,
– сказав він.

Водночас у Міністерстві енергетики зранку заявили, що аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів.

"Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу", – кажуть енергетики.

Російські обстріли критичної інфраструктури: що відомо?

  • Нагадаємо, увечері 20 жовтня внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень енергосистема в Чернігівській області.

  • "Чернігівводоканал" звернувся до жителів Чернігова та попросив негайно зробити запас питної води. Там зазначили, що найближчим часом можливе тимчасове припинення водопостачання.

  • Пізніше стало відомо, що в Чернігові знеструмлено водоканал, але об'єкти запускаються від альтернативних джерел живлення.