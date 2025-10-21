Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Когда в Чернигове стабилизируют ситуацию?
Сейчас в городе работает более 20 Пунктов Несокрушимости, половина из них – на базе ГСЧС. Еще часть – в подразделениях полиции. Там можно согреться, зарядить телефон, связаться с родными. Уже более 100 человек воспользовались помощью. МВД координирует действия экстренных служб на Черниговщине.
Пункты Несокрушимости в Чернигове / Фото ГСЧС Черниговщины
Советник председателя Черниговской ОГА Андрей Подорван в телеэфире объяснил, когда специалисты стабилизируют ситуацию.
Ремонтные работы не прекращаются. Мы надеемся, что в течение дня электричество вернется,
– сказал он.
В то же время в Министерстве энергетики утром заявили, что аварийные бригады энергетиков на Черниговщине не имеют возможности начать работы по восстановлению электроснабжения из-за непрерывных атак российских дронов.
"Россияне намеренно запускают беспилотные летательные аппараты, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис", – говорят энергетики.
Российские обстрелы критической инфраструктуры: что известно?
Напомним, вечером 20 октября в результате вражеских обстрелов получила повреждения энергосистема в Черниговской области.
"Черниговводоканал" обратился к жителям Чернигова и попросил немедленно сделать запас питьевой воды. Там отметили, что в ближайшее время возможно временное прекращение водоснабжения.
Позже стало известно, что в Чернигове обесточен водоканал, но объекты запускаются от альтернативных источников питания.