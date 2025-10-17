Как разобраться в графиках отключений света?

Как работают графики и как понять свою очередь, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

Читайте также В ряде регионов Украины – отключение света: перечень областей

Во избежание перегрузки оборудования и уменьшения дефицита генерирующей мощности, НЭК "Укрэнерго" может внедрять три основных вида графиков:

СГАВ – специальные графики аварийных отключений; ГАВ – графики аварийных отключений; ГПВ – графики почасовых отключений.

СГАО – это специальные графики аварийных отключений. В Львовоблэнерго назвали это "грубым" и быстрым методом уменьшения нагрузки.

Этот график разделен на 3 очереди, которые обозначаются цифрами 1, 2, 3. СГАВ применяется с наименьшим временем реализации в течение одной-трех минут.

ГАВ – это графики аварийных отключений. Он является более гибким, в частности время на его реализацию увеличено до 10 минут.

Например, в Львовоблэнерго эти графики разделены на следующие очереди: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и Подметка 2.1, Подметка 2.2., Подметка 3.1, Подметка. 3.2.

Важно! Заблаговременно предупредить потребителей и опубликовать информацию о периодичности, продолжительности применения графиков ГАВ и СГАВ невозможно.

ГПВ – это графики почасовых отключений. Они относятся к таким, которые заблаговременно планируются и план их применения на следующий день доводится до сведения потребителей.

Их вводят, когда НЭК "Укрэнерго" заранее может спрогнозировать дефицит мощности в энергосистеме на определенный период. Графики ГПВ разделены на шесть очередей, каждая из которых разделена на две подочереди, в частности в "Львовоблэнерго" эти очереди и подочереди обозначаются 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4,2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

Такое разное распределение и применение СГАВ, ГАВ и ГПВ определяется соответствующими инструкциями Минэнерго Украины, соблюдение которых является обязательным для "Львовоблэнерго" и других энергокомпаний,

– объяснили на сайте.

Обратите внимание! Для понимания, какие графики применены в то или иное время, рекомендуется обращаться к официальным источникам информации – сайтов и официальных страниц, в частности НЭК "Укрэнерго", областных администраций, Минэнерго.

Что известно о российских атаках?

16 октября стало известно, что Россия в шестой раз с октября атаковала украинскую газовую инфраструктуру. Об этом сообщили в Минэнерго.

Под ударом оказались гражданские объекты в нескольких областях. Кроме газовой инфраструктуры, россияне атаковали также другие энергетические объекты.

Обратите внимание! В частности в Минэнерго призывают ограничить потребление света в пиковые часы и экономно использовать электроэнергию.

Могут ли украинцы помочь энергосистеме?