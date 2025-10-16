Что просят в Укрэнерго?

На фоне всех событий украинцев просят начать экономить, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго в Telegram.

Дело в том, что украинская энергосистема снова нуждается в поддержке со стороны главного потребителя электроэнергии, то есть населения.

В частности соблюдение рекомендаций энергетиков о экономном потреблении (особенно в часы пиковых нагрузок – это вечером и утром) поможет:

сбалансировать энергосистему; позволит избежать, уменьшить объем или ускорить отмену ограничений.

Действия украинцев должны стать вкладом "в борьбе с намерениями врага погрузить нас во тьму". В частности в Укрэнерго предоставили следующие советы:

не включать несколько мощных электроприборов одновременно; выключать свет в пустых комнатах и кабинетах; выключать из розетки электроприборы, которыми не пользуетесь, ведь они все равно потребляют электроэнергию; по возможности, перенести энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время (время после 22:00 – это период наименьшей нагрузки на энергосистему); позаботиться о замене ламп накаливания на энергосберегающие, потому что в масштабах государства это имеет очень весомый эффект; пользоваться энергосберегающей бытовой техникой, если есть такая возможность.

Если каждый потребитель приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе – это существенно усилит нашу устойчивость к вражеским атакам и поможет энергетикам быстрее восстановить поврежденное оборудование,

– объяснили в Укрэнерго.

В частности Россия атаковала газовую инфраструктуру уже шестое за октябрь, о чем рассказали в Минэнерго.

Как рассказали в заметке, удары происходили по объектам газовой отрасли. Россия выпустила десятки ракет, в частности баллистических, и сотни ударных беспилотников.

Под ударом оказались исключительно гражданские объекты в нескольких областях,

– отметили в Министерстве.

Важно! В ведомстве также призвали потребителей по возможности рационально относиться к потреблению газа и электричества.

Чем Украине угрожают атаки?