Що просять в Укренерго?
На тлі усіх подій українців просять почати заощаджувати, пише 24 Канал з посиланням на Укренерго у Telegram.
Річ у тім, що українська енергосистема знову потребує підтримки з боку головного споживача електроенергії, тобто населення.
Зокрема дотримання рекомендацій енергетиків про ощадливе споживання (особливо у години пікових навантажень – це ввечері та вранці) допоможе:
- збалансувати енергосистему;
- дозволить уникнути, зменшити обсяг чи прискорити скасування обмежень.
Дії українців повинні стати внеском"у боротьбі із намірами ворога занурити нас у пітьму". Зокрема в Укренерго надали наступні поради:
- не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно;
- вимикати світло в порожніх кімнатах та кабінетах;
- вимикати з розетки електроприлади, якими не користуєтесь, адже вони все одно споживають електроенергію;
- за можливості, перенести енергоємні процеси (прання, нагрів бойлера, роботу посудомийної машини) на нічний час (час після 22:00 – це період найменшого навантаження на енергосистему);
- подбати про заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі, бо в масштабах держави це має дуже вагомий ефект;
- користуватися енергоощадною побутовою технікою, якщо є така змога.
Якщо кожен споживач докладе хоча б мінімальних зусиль для економії електроенергії вдома та на роботі – це суттєво посилить нашу стійкість до ворожих атак і допоможе енергетикам швидше відновити пошкоджене обладнання,
– пояснили в Укренерго.
Фото з соцмереж Укренерго
Зокрема Росія атакувала газову інфраструктуру вже шосте за жовтень, про що розповіли у Міненерго.
Як розповіли у дописі, удари відбувалися по об’єктах газової галузі. Росія випустила десятки ракет, зокрема балістичних, та сотні ударних безпілотників.
Під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти у кількох областях,
– наголосили у Міністерстві.
Важливо! У відомстві також закликали споживачів за можливості раціонально ставитися до споживання газу та електрики.
Чим Україні загрожують атаки?
Протягом зими Росія атакуватиме енергетику України, тому можливі відключення світла. Однак в цілому експерти мають позитивні прогнози.
Відсутність електроенергії може вплинути на постачання води. Однак слід також враховувати, що ситуація може відрізняться залежно від міста.