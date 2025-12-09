Відключення застосовуватимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як вимикатимуть світло 10 грудня?
За даними Укренерго, в усіх регіонах України протягом доби 10 грудня будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Обсяги таких обмежень не вказують.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти,
– ідеться у повідомленні.
Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Енергетики також закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
Яка ситуація в енергосистемі?
- До слова, уряд України, як повідомляли ЗМІ, планує скоротити час відключення світла для побутових споживачів. Це планують зробити шляхом скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.