Що відомо про графік обмеження потужності 21 жовтня?

Спеціальний графік діятиме для промислових споживачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

21 жовтня графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України.

Зауважте! Жодних обмежень для побутових споживачів не застосовуватимуть, проте бізнес закликали активніше імпортувати електроенергію для власних потреб.

Стан енергосистеми 21 жовтня

Споживання електроенергії залишається високим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

21 жовтня станом на 9:30 воно було на 1,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина таких змін – встановлення сонячної погоди у західних та частині південних областей України. Це зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та зниження рівня енергоспоживання.

Через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок є масштабні знеструмлення споживачів на Чернігівщині. Без електропостачання залишилась значна частина регіону, включно з обласним центром. Виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через перебування в небі російських дронів.

Також є пошкодження енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Що відомо про обстріли енергетики та наслідки?