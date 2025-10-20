Також під час Ставки президенту України доповіли про ситуацію у громадах, газову сферу та оборону енергооб'єктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент Зеленський провів Ставку 20 жовтня, присвячену головним питанням енергетики. Під час неї обговорювалась ситуація в областях, особливо на прикордонних та прифронтових територіях.

Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури,

– анонсував лідер України.

Також Володимир Зеленський повідомив про доповіді щодо відновлення інфраструктури після ворожих ударів. За його словами, визначено параметри розширення резервів обладнання та налагоджено контакти з партнерами, які можуть підтримати необхідним забезпеченням.

Крім того, розглянуто ситуацію щодо накопичення газу для опалювального сезону та проведення ремонту.

Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота,

– заявив Зеленський.

До того ж окремо доповіли про захист енергооб'єктів від ударів з повітря. Для цього забезпечать додаткові гелікоптери та зміцнять авіацію.

