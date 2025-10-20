Також під час Ставки президенту України доповіли про ситуацію у громадах, газову сферу та оборону енергооб'єктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також "Не час залишати Україну в підвішеному стані": чому Трамп має надати Україні ракети Tomahawk
Як Україна відповідатиме на атаки ворога?
Президент Зеленський провів Ставку 20 жовтня, присвячену головним питанням енергетики. Під час неї обговорювалась ситуація в областях, особливо на прикордонних та прифронтових територіях.
Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури,
– анонсував лідер України.
Також Володимир Зеленський повідомив про доповіді щодо відновлення інфраструктури після ворожих ударів. За його словами, визначено параметри розширення резервів обладнання та налагоджено контакти з партнерами, які можуть підтримати необхідним забезпеченням.
Крім того, розглянуто ситуацію щодо накопичення газу для опалювального сезону та проведення ремонту.
Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота,
– заявив Зеленський.
До того ж окремо доповіли про захист енергооб'єктів від ударів з повітря. Для цього забезпечать додаткові гелікоптери та зміцнять авіацію.
Як Україна готується до атак Росії на енергетику?
Українська розвідка завчасно попереджає про підготовку Росії атакувати енергетику, щоб Повітряні сили та критична інфраструктура могли підготуватися.
Заступник начальника ГУР Скібіцький підкреслив, що без потужної ППО повністю захистити українські об'єкти неможливо.
Росія змінила тактику атак на енергетику, почавши бити раніше зимового періоду. Ворог зосередився на прикордонних районах для створення буферної зони.