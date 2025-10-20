Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького на форумі "Енергія, що тримає Україну".

Як Україна готується до обстрілів?

Представник ГУР підкреслив, що розвідка має інформацію та попереджає Повітряні сили та керівників підприємств критичної інфраструктури, коли планується російський удар та які сили та засоби можуть бути залучені.

Це дозволяє, по-перше, підготуватися до такого удару з боку Росії, а по-друге – зробити маневр силами й засобами ППО, щоб гарантовано організувати безпеку на найважливіших об'єктах,

– зазначив Скібіцький.

За його словами, без потужної, багатоешеленованої системи ППО, яка передбачає різні висоти й дальності, повністю забезпечити безпеку українських об'єктів неможливо.

Що відомо про російські атаки на критичну інфраструктуру?