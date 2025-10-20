Як Росія б’є по енергетиці цьогоріч?

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів, що цьогоріч Росія змінила тактику ударів по енергосистемі, яку називають тактикою "випаленої землі", повідомляє 24 Канал.

За його словами, від Росії очікували ударів по енергетиці, ТЕЦ та іншій інфраструктурі напередодні зимового періоду, після початку заморозків. Проте ворог почати бити дронами й ракетами набагато раніше.

Також цього року з’явилася ще одна особливість, яка була спрогнозована Силами оборони України. У ГУР ствержують, що Путін змінив тактику, аби створити буферну санітарну зону: росіяни почали з прикордонних районів Харківської, Сумської та Чернігівської області, аби знищити всю інфраструктуру й населення залишило ці території.

Наступне, в чому змінилася тактика, – Росія перейшла від ударів одночасно по всій Україні до точкового повного знищення енергооб’єктів у певних регіонах. Мета таких ударів – запобігти відновленню таких об’єктів.

Ще одна особливість – майже цілодобові удари на відміну від нічних на початку повномасштабного вторгнення.

На сьогоднішній день, кількість озброєння, яке виготовляє Росія, дозволяють наносити масовані удари і ми з вами є свідками того, що це робиться цілодобово. З ранку і до ранку. Якщо раніше це було тільки вночі, то зараз він чітко показує, коли йдуть прильоти починаючи з самого ранку: 10, 12, 13, 15, 17 годин і потім пішла ніч,

– говорить Скібіцький.

Чи повернуться графіки відключень світла?

Про стан енергосистемі та ймовірні відключення розповів голова Укренерго Віталій Зайченко в етері марафону "Єдині новини", передає 24 Канал.

За словами Віталія Зайченка, нині в Україні немає графіка погодинних відключень світла, проте ризик їх повернення існує до завершення війни. Українській енергосистемі попри це не вистачає потужності.

Відбувається імпорт кожного дня, але цей імпорт є недостатнім. Зараз введені графіки обмеження потужності з 16:00 до 22:00 для промислових підприємств, тому що потужності ще не вистачає після російських ударів,

– розповів Зайченко.

Що відомо про підготовку України до зими?