Як у Києві працюватиме водопостачання, водовідведення й теплозабезпечення під час перебоїв зі світлом?

Відомо, що 300 одиниць резервних джерел електроенергії мають загальну потужність в понад 50 мегаватів, передає 24 Канал з посиланням на сайт КМДА.

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі "КИЇВ24", близько 100 мегаватів потужності, з яких близько 40 мегаватів спрямують на функціонування системи водопостачання, забезпечать газопоршневі установки, встановлення яких триває на міських об'єктах.

Також маємо 51 мобільну пересувну котельню, які під'єднуватимуться до лікарень та інших закладів, щоб дати тимчасове тепло. Маємо систему автономних бюветів – понад 150 бюветів мають власне резервне живлення потужністю майже 1 мегавата,

– каже Пантелеєв.

Як додав заступник голови КМДА, вже тисяча будинків обладнані резервним живленням внаслідок програм співфінансування та енергостійкості. Йдеться про таке живлення, як генератори, батареї, інвертори.

Також, є 70 сонячних електростанцій у житлових будинках.

Зверніть увагу! У Львові опалення вже подають до 286 об'єктів повідомив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова. Це школи, садочки та лікарні. Водночас місто вже використало половину ліміту газу, який було надано на жовтень.

Коли в Києві увімкнуть тепло?