Как в Киеве будет работать водоснабжение, водоотведение и теплообеспечение во время перебоев со светом?

Известно, что 300 единиц резервных источников электроэнергии имеют общую мощность более 50 мегаватт, передает 24 Канал со ссылкой на сайт КГГА.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире "КИЕВ24", около 100 мегаватт мощности, из которых около 40 мегаватт направят на функционирование системы водоснабжения, обеспечат газопоршневые установки, установка которых продолжается на городских объектах.

Также имеем 51 мобильную передвижную котельную, которые будут подключаться к больницам и другим учреждениям, чтобы дать временное тепло. Есть система автономных бюветов – более 150 бюветов имеют собственное резервное питание мощностью почти 1 мегаватта,

– говорит Пантелеев.

Как добавил заместитель председателя КГГА, уже тысяча домов оборудованы резервным питанием в результате программ софинансирования и энергоустойчивости. Речь идет о таком питании, как генераторы, батареи, инверторы.

Также, есть 70 солнечных электростанций в жилых домах.

Обратите внимание! Во Львове отопление уже подают в 286 объектов сообщил Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы Львова. Это школы, садики и больницы. В то же время город уже использовал половину лимита газа, который был предоставлен на октябрь.

Когда в Киеве включат тепло?