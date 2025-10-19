Как в России не все хорошо с отопительным сезоном?
Российские теплосети довольно изношены – в среднем на 40%, в то время, как в некоторых регионах – вообще более чем на 80%, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Читайте также Когда в Киеве включат отопление в домах: в КГГА сделали заявление
Сейчас инвестиций в коммунальную инфраструктуру России нет, а несмотря на рост тарифов улучшения для граждан не предвидится.
Поэтому, россияне летом остаются без воды, а зимой десятки регионов остаются без нормального отопления.
- Например, в поселке Высокогорное Хабаровского края уже сорвался отопительный сезон, ведь котельная, что обеспечивала тепло, сгорела еще в феврале этого года.
- Зато в Томске, несмотря на то, что местные власти заявили, что почти все дома подключены к отоплению, реальная ситуация совсем другая, ведь в соцсетях люди жалуются об ухудшении ситуации.
- Такая же ситуация в Омске, где власти объявили о якобы 100% подключении домов еще 11 октября. Впрочем на самом деле люди продолжают мерзнуть, а в селах – слабое давление, прорывы батарей и поломанные котельные.
- Местные власти в Биробиджане оказалась еще более изобретательной и обвинила людей в собственном замерзании, ведь, по словам чиновников, они не спустили воздух из батарей и не пустили коммунальщиков.
Россия входит в морозный сезон с теми же проблемами, что и годами ранее: старые трубы, хроническое недофинансирование и равнодушие чиновников. Разница лишь в том, что на этот раз цена может стать ощутимой для миллионов домохозяйств,
– добавляют в разведке.
Интересно, по данным российского местного СМИ LB Potok, ситуация в республике Саха (Якутия), которое является одним из самых холодных населенных мест в мире, тоже не самая лучшая. Причиной трудностей с отопительным сезоном является недостаток финансирования коммунальных услуг.
Еще в сентябре ситуация была самая острая в Верхнеколымском районе, ведь там выпал снег, а школы остались без отопления. В общем отопление в дома обеспечивается лишь несколько часов вечером.
Почему банки России сократили выдачу ипотеки в сентябре?
Известно, что долги россиян по рассрочке при покупке жилья составляет примерно 1,5 триллиона рублей. В частности количество новых проектов на рынке жилья в России в период с января по сентябрь уменьшилось на 16%.
На этом фоне в России стремительно растет объем проблемной ипотеки – в сентябре российские банки сократили выдачу ипотеки на 8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Самые высокие уровни просрочки – на Северном Кавказе, в частности в Ингушетии он достигает 11%.