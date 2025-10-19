Как в России не все хорошо с отопительным сезоном?

Российские теплосети довольно изношены – в среднем на 40%, в то время, как в некоторых регионах – вообще более чем на 80%, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Сейчас инвестиций в коммунальную инфраструктуру России нет, а несмотря на рост тарифов улучшения для граждан не предвидится.

Поэтому, россияне летом остаются без воды, а зимой десятки регионов остаются без нормального отопления.

Например, в поселке Высокогорное Хабаровского края уже сорвался отопительный сезон, ведь котельная, что обеспечивала тепло, сгорела еще в феврале этого года.

Зато в Томске, несмотря на то, что местные власти заявили, что почти все дома подключены к отоплению, реальная ситуация совсем другая, ведь в соцсетях люди жалуются об ухудшении ситуации.

Такая же ситуация в Омске, где власти объявили о якобы 100% подключении домов еще 11 октября. Впрочем на самом деле люди продолжают мерзнуть, а в селах – слабое давление, прорывы батарей и поломанные котельные.

Местные власти в Биробиджане оказалась еще более изобретательной и обвинила людей в собственном замерзании, ведь, по словам чиновников, они не спустили воздух из батарей и не пустили коммунальщиков.

Россия входит в морозный сезон с теми же проблемами, что и годами ранее: старые трубы, хроническое недофинансирование и равнодушие чиновников. Разница лишь в том, что на этот раз цена может стать ощутимой для миллионов домохозяйств,

– добавляют в разведке.

Интересно, по данным российского местного СМИ LB Potok, ситуация в республике Саха (Якутия), которое является одним из самых холодных населенных мест в мире, тоже не самая лучшая. Причиной трудностей с отопительным сезоном является недостаток финансирования коммунальных услуг.

Еще в сентябре ситуация была самая острая в Верхнеколымском районе, ведь там выпал снег, а школы остались без отопления. В общем отопление в дома обеспечивается лишь несколько часов вечером.

