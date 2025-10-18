Что происходит с российской ипотекой?

Дело в том, что долг россиян по рассрочке при покупке жилья составляет примерно 1,5 триллиона рублей. И эта сумма с начала года выросла, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Она увеличилась в 1,5 раза, как отметили в разведке.

В частности количество новых проектов на рынке жилья в России в период с января по сентябрь уменьшилось на 16%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Застройщики говорят, что из-за снижения объема новых запусков в ближайшие годы россияне могут столкнуться с ростом цен на жилье.

Самый высокий риск нереализованности квартир в новостройках в России в 2025 году зафиксирован в Краснодарском крае (речь идет о Сочи, Анапу, Новороссийск, Туапсе, Темрюк), Самаре и Красноярске.

Обратите внимание! На их продажу может уйти 5 лет и 7 месяцев.

В частности в России стремительно растет объем проблемной ипотеки. Об этом уже рассказывали в разведке.

Дело в том, что доля кредитов на жилье с просроченными выплатами действительно поднялась до самого высокого уровня за последние годы. Причина – это массовая выдача льготной ипотеки в 2023 – 2024 годах заемщикам с высокой долговой нагрузкой и резкий рост ключевой ставки.

Сумма просроченной задолженности уже превысила 170 миллиардов рублей, что является историческим максимумом.

Самые высокие уровни просрочки – на Северном Кавказе, в частности в Ингушетии он достигает 11%,

– рассказали в СВР Украины.

Более того, фиксируется трехкратный рост проблемной задолженности еще с весны 2024 года. Россияне все хуже справляются с выплатами из-за инфляции и падения доходов.

В то же время банки и застройщики искусственно поддерживали рынок, продавая жилье людям без реальных финансовых возможностей.

Важно! Отмечается, что рынок ипотеки в России стремительно ухудшается – и это только начало кризиса.

