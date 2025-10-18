Що відбувається з російською іпотекою?

Річ у тім, що борг росіян за розстрочкою під час купівлі житла становить приблизно 1,5 трильйона рублів. І ця сума з початку року зросла, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Вона збільшилась в 1,5 раза, як зазначили у розвідці.

Зокрема кількість нових проєктів на ринку житла у Росії у період з січня по вересень зменшилася на 16 %, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Забудовники кажуть, що через зниження обсягу нових запусків у найближчі роки росіяни можуть зіткнутися зі зростанням цін на житло.

Найвищий ризик нереалізованості квартир у новобудовах у Росії у 2025 році зафіксовано в Краснодарському краї (йдеться про Сочі, Анапу, Новоросійськ, Туапсе, Темрюк), Самарі та Красноярську.

Зверніть увагу! На їх продаж може піти 5 років і 7 місяців.

Зокрема у Росії стрімко зростає обсяг проблемної іпотеки. Про це вже розповідали у розвідці.

Річ у тім, що частка кредитів на житло з простроченими виплатами дійсно піднялася до найвищого рівня за останні роки. Причина – це масова видача пільгової іпотеки у 2023 – 2024 роках позичальникам із високим борговим навантаженням та різке зростання ключової ставки.

Сума простроченої заборгованості вже перевищила 170 мільярдів рублів, що є історичним максимумом.

Найвищі рівні прострочення – на Північному Кавказі, зокрема в Інгушетії він сягає 11 %,

– розказали у СЗР України.

Ба більше, фіксується трикратне зростання проблемної заборгованості ще з весни 2024 року. Росіяни все гірше справляються з виплатами через інфляцію та падіння доходів.

Водночас банки й забудовники штучно підтримували ринок, продаючи житло людям без реальних фінансових можливостей.

Важливо! Наголошується, що ринок іпотеки в Росії стрімко погіршується – і це лише початок кризи.

Що ще відбувається у Росії?