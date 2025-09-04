Чому падає попит на нерухомість в Росії?

Ринок нерухомості Росії перебуває у стагнації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

У 2025 році російські банки видали житлових кредитів на 47% менше, ніж за аналогічний період минулого року. А девелопери на 44% скоротили інвестиції в нерухомість Росії.

Натомість на 29,5% порівняно з минулим роком збільшився попит на нерухомість у Тайланді, на 9,8% – на Кіпрі та на 6,2% – у Туреччині.

У другому кварталі 2025 року квадратний метр у новобудовах в середньому по Росії оцінювався в 205 тисяч рублів, тоді як на вторинному ринку – у 128 тисяч,

– пишуть у розвідці.

Таким чином відбувається дисбаланс цін: квартира, придбана на "первинці", у разі спроби продати її на вторинному ринку житла може коштувати на 40% дешевше, що зводить нанівець будь-які інвестиційні розрахунки. У центральних регіонах Росії дисбаланс цін на первинному та вторинному ринках нерухомості іноді сягає навіть 80%.

Що відбувається з економікою Росії?