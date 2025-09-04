Що відбувається з економікою Росії?
Таку думку висловив голова Сбербанку Герман Греф пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок,
– сказав Греф на брифінгу в межах ВЕФ-2025.
Згідно з його слів, одним із важливих факторів – це ставка. І за оцінками Банку, на кінець року ставка буде приблизно на рівні 14%.
Зверніть увагу! Але за поточних рівнів інфляції ставка, за якої можна сподіватися на пожвавлення економіки, – 12% і нижче.
Греф висловив надію, що Сбербанку Росії не допустить переходу в рецесію, своєчасно коригуючи політику з урахуванням сукупного набору даних, що надходять. Зокрема Герман Греф підкреслив, що важливою є навіть не номінальна ставка, а реальна, яка в Росії зараз є однією з найвищих у світі.
Важливо вийти з періоду керованого охолодження економіки, щоб це не перетворилося на стагнацію. Потім "завести" економіку буде значно складніше, ніж її охолоджувати,
– повідомив очільник Сбербанку Росії.
Експерти та бізнес зараз закликають використовувати всі інструменти підтримки економіки, щоб не допустити її переходу у стан стагнації. Водночас Греф сподівається, що друга половина року все ж буде трохи більш оптимістичною.
Він наголосив, що на російську економіку продовжують впливати такі фактори:
- геополітика;
- ставки;
- курс.
Це все, звичайно, у сукупності створює значну кількість складнощів. Ще один фактор – це циклічне зниження цін на commodities. На переважну більшість commodities, які сьогодні є основою нашого експорту,
– сказав голова Сбербанку.
Згідно з його слів, це все не полегшує проблем для бізнесу. Зокрема важливо всі фактори враховувати й вчасно намагатися перекомбіновувати їх так, щоб економіка не зупинилася, аби не відбулася різка зупинка, яку завжди дуже складно долати потім.
Зауважте! Герман Граф наголосив, що у цьому сенсі економічна політика – це завжди не наука, це мистецтво.
Яка наразі економічна ситуація у Росії щодо банків?
- До останнього пакета санкцій ЄС потрапили 18 фізичних осіб, 41 компанії та 22 російських банків, зокрема "Т-Банк" та "Яндекс-банк".
- Зокрема китайський банк Heihe Rural Commercial Bank припинив приймати платежі з Росії через санкції ЄС.
- Ба більше, російські банки втратили 500 мільярдів рублів через масове зняття готівки, викликане тимчасовими перебоями з інтернетом у різних регіонах країни.