Що відбувається з економікою Росії?

Таку думку висловив голова Сбербанку Герман Греф пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок,

– сказав Греф на брифінгу в межах ВЕФ-2025.

Згідно з його слів, одним із важливих факторів – це ставка. І за оцінками Банку, на кінець року ставка буде приблизно на рівні 14%.

Зверніть увагу! Але за поточних рівнів інфляції ставка, за якої можна сподіватися на пожвавлення економіки, – 12% і нижче.

Греф висловив надію, що Сбербанку Росії не допустить переходу в рецесію, своєчасно коригуючи політику з урахуванням сукупного набору даних, що надходять. Зокрема Герман Греф підкреслив, що важливою є навіть не номінальна ставка, а реальна, яка в Росії зараз є однією з найвищих у світі.

Важливо вийти з періоду керованого охолодження економіки, щоб це не перетворилося на стагнацію. Потім "завести" економіку буде значно складніше, ніж її охолоджувати,

– повідомив очільник Сбербанку Росії.

Експерти та бізнес зараз закликають використовувати всі інструменти підтримки економіки, щоб не допустити її переходу у стан стагнації. Водночас Греф сподівається, що друга половина року все ж буде трохи більш оптимістичною.

Він наголосив, що на російську економіку продовжують впливати такі фактори:

геополітика; ставки; курс.

Це все, звичайно, у сукупності створює значну кількість складнощів. Ще один фактор – це циклічне зниження цін на commodities. На переважну більшість commodities, які сьогодні є основою нашого експорту,

– сказав голова Сбербанку.

Згідно з його слів, це все не полегшує проблем для бізнесу. Зокрема важливо всі фактори враховувати й вчасно намагатися перекомбіновувати їх так, щоб економіка не зупинилася, аби не відбулася різка зупинка, яку завжди дуже складно долати потім.

Зауважте! Герман Граф наголосив, що у цьому сенсі економічна політика – це завжди не наука, це мистецтво.

Яка наразі економічна ситуація у Росії щодо банків?