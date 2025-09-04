Что происходит с экономикой России?

Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам,

– сказал Греф на брифинге в рамках ВЭФ-2025.

Согласно его словам, одним из важных факторов – это ставка. И по оценкам Банка, на конец года ставка будет примерно на уровне 14%.

Обратите внимание! Но при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, – 12% и ниже.

Греф выразил надежду, что Сбербанк России не допустит перехода в рецессию, своевременно корректируя политику с учетом совокупного набора поступающих данных,. В частности Герман Греф подчеркнул, что важной является даже не номинальная ставка, а реальная, которая в России сейчас является одной из самых высоких в мире.

Важно выйти из периода управляемого охлаждения экономики, чтобы это не превратилось в стагнацию. Затем "завести" экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать,

– сообщил глава Сбербанка России.

Эксперты и бизнес сейчас призывают использовать все инструменты поддержки экономики, чтобы не допустить ее перехода в состояние стагнации. В то же время Греф надеется, что вторая половина года все же будет немного более оптимистичной.

Он отметил, что на российскую экономику продолжают влиять следующие факторы:

геополитика; ставки; курс.

Это все, конечно, в совокупности создает значительное количество сложностей. Еще один фактор – это циклическое снижение цен на commodities. На подавляющее большинство commodities, которые сегодня являются основой нашего экспорта,

– сказал глава Сбербанка.

Согласно его словам, это все не облегчает проблем для бизнеса. В частности важно все факторы учитывать и вовремя пытаться перекомбинировать их так, чтобы экономика не остановилась, чтобы не произошла резкая остановка, которую всегда очень сложно преодолевать потом.

Заметьте! Герман Граф отметил, что в этом смысле экономическая политика – это всегда не наука, это искусство.

