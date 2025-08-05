Какой российский оператор теперь есть на ВОТ?

Таким образом происходит "интеграция" этих регионов в российскую финансовую систему, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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31 июля оккупационная администрация Херсонской области заявила, что Сбермобайл – дочерняя компания Сбербанка – начала работать в оккупированных Херсонской и Запорожской областях. Она стала первым российским федеральным оператором, который предоставляет услуги на оккупированной территории Украины.

Генеральный директор Сбермобайла Сергей Волков сообщил, что компания "расширяет покрытие и интегрирует оккупированную Украину в общероссийское телекоммуникационное пространство". Структуру, которая обеспечивает связь Сбермобайла на оккупированной территории Украины, контролирует группа Miranda-Media, которой принадлежит оператор MirTelecom.

Генеральный директор Miranda-Media Игорь Жижилкин заявил, что количество пользователей сети Сбермобайл на оккупированной территории Украины превысило два миллиона и, вероятно, будет расти в дальнейшем.

ISW оценивает, что участие Сбербанка и ВЭБ.РФ в оккупированной Украине является частью более широкой российской стратегии по поглощению оккупированных территорий в российскую финансовую систему,

– отметили в отчете.

Такая финансовая интеграция заставит оккупированную Украину:

зависеть от России в плане финансовых потоков и услуг;

еще больше отдалит эти территории от Киева;

усложнит возвращение этих регионов к украинской экономике в долгосрочной перспективе.

Важно! Усилия по финансовой интеграции также позволяют России получать прибыль от войны в Украине, поддерживая стагнирующую экономику страны и финансируя военные действия.