Какой российский оператор теперь есть на ВОТ?
Таким образом происходит "интеграция" этих регионов в российскую финансовую систему, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
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31 июля оккупационная администрация Херсонской области заявила, что Сбермобайл – дочерняя компания Сбербанка – начала работать в оккупированных Херсонской и Запорожской областях. Она стала первым российским федеральным оператором, который предоставляет услуги на оккупированной территории Украины.
Генеральный директор Сбермобайла Сергей Волков сообщил, что компания "расширяет покрытие и интегрирует оккупированную Украину в общероссийское телекоммуникационное пространство". Структуру, которая обеспечивает связь Сбермобайла на оккупированной территории Украины, контролирует группа Miranda-Media, которой принадлежит оператор MirTelecom.
Генеральный директор Miranda-Media Игорь Жижилкин заявил, что количество пользователей сети Сбермобайл на оккупированной территории Украины превысило два миллиона и, вероятно, будет расти в дальнейшем.
ISW оценивает, что участие Сбербанка и ВЭБ.РФ в оккупированной Украине является частью более широкой российской стратегии по поглощению оккупированных территорий в российскую финансовую систему,
– отметили в отчете.
Такая финансовая интеграция заставит оккупированную Украину:
- зависеть от России в плане финансовых потоков и услуг;
- еще больше отдалит эти территории от Киева;
- усложнит возвращение этих регионов к украинской экономике в долгосрочной перспективе.
Важно! Усилия по финансовой интеграции также позволяют России получать прибыль от войны в Украине, поддерживая стагнирующую экономику страны и финансируя военные действия.