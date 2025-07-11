Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

К теме Россия теряет "поразительно большое" число людей ради мизерных территориальных достижений, – ISW

За сколько лет может полностью оккупировать Украину

Издание The Economist 9 июля опубликовало анализ текущей российской наступательной кампании "Летнее наступление 2025", которая началась 1 мая. Журналисты обнаружили, что Россия захватывала в среднем около 15 квадратных километров в день во время этих наступательных усилий.

По оценкам ISW, российские войска захватили всего 498,53 квадратных километра украинской территории в мае 2025 года и 466,71 квадратного километра в июне 2025 года, в среднем около 15,8 квадратных километров в день в мае и июне 2025 года.

The Economist подсчитал, что российским войскам понадобится 89 лет, чтобы захватить остальную часть Украины с такими темпами продвижения. В то же время, чтобы захватить остальную территорию Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей враг, вероятно, сможет до февраля 2028 года,

– отметили в ISW.

Аналитики отметили, что темпы продвижения России в 15,8 квадратных километров в день являются чрезвычайно высокими по сравнению с зимой 2024 – 2025 годов и весной 2025 года. Однако эти темпы вряд ли будут оставаться постоянными.

В то же время Россия продолжает тратить удивительно большое количество человеческих ресурсов ради своих непропорционально малых территориальных достижений.

Издание The Economist также подсчитало, что с 1 мая этого года Россия могла потерять около 31 тысячи убитыми и ранеными, а с июля 2024 года российские войска получали лишь около 0,038 квадратного километра территории на каждого убитого солдата.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать уничтожать личный состав в текущих летних наступательных операциях, направленных на захват остальных Луганской и Донецкой областей и продвижение в Днепропетровскую и Сумскую области", – подытожили в отчете.