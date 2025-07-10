Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Economist.

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Какие первые итоги летнего наступления России можно сделать

Российские захватчики, взятые украинскими защитниками в плен, утверждают, что летнее наступление в Украине им было представлено, как "последний рывок".

Путин намерен сломить моральный дух украинцев и одержать победу после более чем трех лет войны. Он также, кажется, готов за это заплатить. Так, ежедневное количество смертей в России выше, чем на любой другой точке конфликта,

– говорится в материале.

Журналисты проанализировали, что во время летнего наступления, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек погибшими. Таким образом это наступление стало самым смертоносным для страны-агрессора за всю войну с 2014 года.



График российских потерь в Украине / Инфографика The Economist

В издании отмечают, что рост количества погибших солдат в России является результатом действий на местах. The Economist утверждает, что нынешние темпы продвижения России на фронте являются одними из самых быстрых за два года (хотя и с очень низкого уровня).

Кроме того, в последние недели Украина подверглась одним из самых мощных обстрелов беспилотниками и ракетами во время всей полномасштабной войны.

"Украина все еще мощно обороняется от гораздо большего государства. Несмотря на летнее наступление и задержки с поставками оружия из Америки, Россия мало чем может похвастаться в своих продвижениях. Текущее наступление все еще составляет лишь 15 квадратных километров захваченных территорий в день – примерно размер аэропорта Лос-Анджелеса", – подчеркивают журналисты.



График продвижения россиян в Украине / Инфографика The Economist

За сколько лет Россия при нынешних темпах продвижения сможет оккупировать Украину

В издании отметили, что за последний год Россия имела продвижение только в соотношении 0,038 квадратного километра на каждого своего погибшего солдата. Поэтому даже при более быстрых темпах стране-агрессору понадобится еще 89 лет, чтобы оккупировать всю Украину.

Захват неоккупированных частей четырех регионов, на которые уже положил зуб господин Путин – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской – займет время до февраля 2029 года,

– пишут журналисты.

Однако, кажется, Путина это не останавливает. Российские вооруженные силы ежемесячно набирают на 10 000 – 15 000 военнослужащих больше, чем украинские, заманивая своих граждан щедрыми бонусами и зарплатами за поступление на службу, вместо того, чтобы полагаться на мобилизацию, по которой сейчас Украина набирает своих солдат на фронт.